Gobernador de San Luis Potosí anuncia veto a la “Ley Esposa” tras cuestionamiento de Sheinbaum

Comparte esta Noticia

SAN LUIS POTOSÍ.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que vetará la reforma conocida como “Ley Esposa”, aprobada recientemente por el Congreso del estado, al considerar que su aplicación abriría la puerta a señalamientos de favoritismo político.

La iniciativa establecía que los partidos y coaliciones estarían obligados a postular únicamente a mujeres para la gubernatura en las elecciones de 2027, una disposición que generó fuertes críticas al interpretarse como una maniobra para impulsar la candidatura de la senadora Ruth González Silva, esposa del mandatario estatal.

Gallardo explicó que su decisión de frenar la ley responde a la necesidad de evitar que se desacredite el desempeño de su gobierno bajo el argumento de que se promueven reformas hechas a la medida. A través de un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con perfiles suficientes para competir electoralmente sin recurrir a legislaciones especiales.

El debate escaló a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara públicamente sus reservas sobre la constitucionalidad de la reforma y solicitara una revisión jurídica a su Consejería y al exministro Arturo Zaldívar. Aunque la reforma federal contra el nepotismo entrará en vigor hasta 2030, Morena ya incorporó ese criterio en sus reglas internas.

El veto anunciado por Gallardo se da en un contexto político más amplio, marcado por las negociaciones en torno a la reforma electoral federal promovida por el Ejecutivo, la cual ha generado tensiones con aliados como el PVEM y el Partido del Trabajo. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la reducción del financiamiento público a partidos y la disminución del número de legisladores federales.

La insistencia del Partido Verde en impulsar a Ruth González Silva como candidata podría tensar aún más la relación con Morena en San Luis Potosí, entidad considerada clave tras haber sido ganada por ese partido en 2021 y donde el oficialismo ha endurecido sue ha mantenido una relación de lealtad con la denominada “Cuarta Transformación”.