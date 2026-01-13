Registro de celulares es por seguridad, no para vigilar a la gente, destaca Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la implementación del registro de teléfonos celulares al asegurar que se trata de una herramienta clave para reforzar la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión, sin que ello implique prácticas de vigilancia o seguimiento a la ciudadanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el gobierno federal no será el custodio de la información personal de los usuarios, ya que dicha responsabilidad recae exclusivamente en las empresas concesionarias de telefonía móvil, quienes están obligadas a resguardar los datos conforme a la ley.

Sheinbaum aclaró que el acceso a esa información solo se da en casos específicos y mediante procedimientos legales, cuando una autoridad competente investiga un delito relacionado con una línea telefónica determinada. “No se rastrea a las personas de manera automática; únicamente se solicita información cuando existe una denuncia”, precisó.

Explicó que, ante reportes de extorsión o fraude —canalizados a través del número de denuncia anónima 089—, las áreas de seguridad pueden requerir a las compañías telefónicas los datos del titular del número involucrado, como parte de las investigaciones correspondientes.

La presidenta insistió en que el registro no busca conocer la ubicación ni los movimientos de los usuarios, sino establecer un padrón confiable que permita identificar líneas utilizadas para actividades ilícitas, especialmente en un contexto donde este tipo de delitos ha mostrado un aumento.

Finalmente, Sheinbaum destacó que en México existen aproximadamente 158 millones de líneas celulares activas, una cifra que supera ampliamente el número de habitantes, lo que hace necesario contar con un mecanismo de control que fortalezca la seguridad sin vulnerar derechos.