Sheinbaum abre posibilidad de mover proyecto Perfect Day a otra ubicación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno federal mantiene diálogo con la empresa Royal Caribbean para analizar la posibilidad de desarrollar en otra ubicación el proyecto turístico “Perfect Day”, luego de que fuera rechazado en Mahahual por razones ambientales.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la evaluación realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluyó que el desarrollo planteado en la costa sur de Quintana Roo representaba riesgos para ecosistemas arrecifales y áreas naturales protegidas.

“Royal Caribbean decidió retirar su proyecto, pero previamente la Semarnat ya había dicho que el proyecto no iba a ser aprobado”, declaró Sheinbaum.

La presidenta señaló que el gobierno federal analiza junto con la empresa otras posibles ubicaciones donde el proyecto turístico pudiera desarrollarse sin generar impactos ambientales significativos.

Precisó que cualquier propuesta deberá cumplir con la normatividad mexicana en materia de impacto ambiental y uso de zona federal marítimo-terrestre.

Sheinbaum reconoció que la zona de Mahahual es ambientalmente sensible debido a su riqueza natural y arrecifal, por lo que el proyecto fue considerado demasiado invasivo para el entorno costero.

Asimismo, adelantó que la Semarnat y el gobierno de Quintana Roo analizan otorgar una categoría adicional de protección ambiental a esa región para limitar futuros desarrollos de gran escala.

Indicó que una de las opciones sería permitir únicamente proyectos de ecoturismo bajo condiciones específicas de sustentabilidad.

En días recientes, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, informó que la dependencia federal no autorizaría el proyecto “Perfect Day” debido a diversos impactos ambientales detectados durante la evaluación técnica.