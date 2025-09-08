Gobernadores priístas y panistas colaboran; sus dirigentes, confrontan: Presidenta Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su extrañeza de que mientras el dirigente nacional del PRI , Alejandro Morena, acudió a Estados Unidos para demandar injerencia de ese país en México, como un “vendepatrias”, durante su gira del fin de semana los gobernadores de Durango y Coahuila, de extracción priísta, respaldaron su gobierno.

“Lo más importante es que gobernamos a los habitantes de Coahuila y Durango juntos. Ellos como gobernadores y cuando hay elecciones los partidos hacen su trabajo, pero hay buena colaboración y coordinación. Quién sabe qué este pasando ahí, dentro del PRI-AN”, acotó.

Durante su conferencia, la Presidenta dijo que algo similar ocurrió con mandatarias emanadas de Acción Nacional, pues tuvo buen recibimiento en Guanajuato y Aguascalientes, encabezadas por las gobernadoras Libia García y María Teresa Jiménez, mientras su dirigente nacional del PAN – a quien considera líder del cártel inmobiliario, habla muy mal de su gobierno.

Aunque habló bien de la colaboración de los gobernadores del PRI y el PAN, matizó: “Cada uno tiene su visión, nos coordinamos institucionalmente, hay visiones, una es la cuarta transformación pero hay coordinación institucional y el gobierno busca apoyar a todos los habitantes” y hay coordinación para la obra pública.

Fuente: La Jornada