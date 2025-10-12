Gobierno de Estefanía Mercado acerca bienestar y servicios gratuitos a comunidades indígenas

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el propósito de garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos y fortalecer el bienestar de las familias en comunidades rurales e indígenas, el Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, llevó el Módulo Itinerante de Servicios del Bienestar Comunitario a la comunidad indígena Campamento Hidalgo y Cortéz, beneficiando a los habitantes con atención gratuita en salud, asesorías jurídicas, registro civil, atención a migrantes, bienestar animal y actividades culturales.

En representación de la presidenta Estefanía Mercado, Delmer Carrillo, de la Dirección de Educación, subrayó que estos módulos son una herramienta de transformación social que refleja el compromiso del gobierno municipal con la justicia, la inclusión y el bienestar de todas las familias playenses.

“Estos módulos permiten acercar los servicios a quienes más lo necesitan”, dijo Carrillo.

Por su parte, el titular de la Unidad de Asuntos Indígenas, César Uuh, expresó que gobernar desde el corazón significa estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y actuar para mejorar su calidad de vida. Estos módulos itinerantes son una muestra de que en Playa del Carmen nadie se queda fuera ni atrás”.

El Módulo Itinerante instalado en Campamento Hidalgo y Cortéz es el séptimo que se realiza en el municipio, como parte de una estrategia integral coordinada por la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, a través de la Unidad de Asuntos Indígenas, con el apoyo de dependencias de la Secretaría de Salud, el DIF Municipal, la Dirección del Registro Civil, el Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, y la Fundación René Mey, entre otras.

Estas acciones forman parte del Eje 2 “Gobierno Incluyente” del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, que impulsa políticas públicas de atención comunitaria y desarrollo social en las comunidades indígenas y afromexicanas, promoviendo la equidad y el fortalecimiento del tejido social.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar del Estado, en Playa del Carmen el 34.4% de la población vive en situación de pobreza y el 1.5% carece de servicios básicos. Ante este panorama, el Gobierno Municipal implementa acciones que acercan los servicios públicos y promueven la igualdad de oportunidades, avanzando hacia una ciudad más humana, justa y solidaria.

En la jornada participaron María Antonia, Olegario Ku Cupul y María Tomasa, habitantes de Campamento Hidalgo y Cortéz, quienes expresaron su agradecimiento al gobierno municipal por llevar esta jornada a su localidad, ahorrándoles gastos de traslado y alimentación.