Vuelo directo Las Vegas–Cancún regresa tras cuatro años suspendido

CANCÚN.- El Gobierno de Quintana Roo anunció la reanudación del vuelo directo entre Las Vegas y Cancún, una conexión que volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del Mundial de Fútbol, después que hace cuatro años no se tenía esa frecuencia.

El nuevo enlace aéreo permitirá una mayor conectividad internacional para el Caribe Mexicano, fortaleciendo el flujo de visitantes entre ambos destinos turísticos de primer nivel, destacó la titular del Ejecutivo.

La ruta, que había sido suspendida durante cuatro años, volverá sin escalas, con un avión 737-800 de 175 personas de capacidad, y operará de manera regular los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, consolidando a Cancún como uno de los principales centros turísticos y de transporte aéreo del país.

Esta nueva conexión contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística y económica en Quintana Roo, generando prosperidad compartida y bienestar para las y los habitantes del Estado.