Quintana Roo prepara recuperación integral de 33.5 kilómetros de playas

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CANCÚN.- Un proyecto para recuperar 33.5 kilómetros de litoral en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cozumel se encuentra en análisis entre especialistas, autoridades municipales y representantes del sector hotelero, ante los problemas de erosión que afectan las costas del norte de Quintana Roo.

Óscar Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), explicó que la estrategia pretende ir más allá de la reposición de arena e incorporar acciones de restauración integral de los ecosistemas costeros.

El proyecto contempla recuperación de dunas y vegetación, además de mecanismos de restauración asistida que permitan aprovechar los procesos naturales de cada zona.

El funcionario señaló que las condiciones varían entre los cuatro municipios, por lo que será necesario establecer intervenciones específicas de acuerdo con las características de cada tramo de costa.

Entre los factores relacionados con la erosión se encuentran los fenómenos hidrometeorológicos y las labores de limpieza derivadas de los recales masivos de sargazo. En algunos puntos, indicó, existen estudios que estiman pérdidas de hasta 14 metros de playa al año.

Rébora Aguilera informó que ya cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter aprobatorio que incluye los cuatro municipios contemplados en la estrategia.

“Ahora estamos platicando para ver cómo podemos empezar este esquema donde la intención sería no solo recuperar la playa, sino generar un proyecto de restauración costera”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, el plan considera 12.85 kilómetros de litoral en Cancún, 12 kilómetros en Playa del Carmen, seis kilómetros en Puerto Morelos y 1.52 kilómetros en Cozumel.

La MIA aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permitirá avanzar en la elaboración de los proyectos ejecutivos, así como determinar los costos y mecanismos necesarios para realizar las intervenciones.

Rébora Aguilera insistió en que la estrategia no deberá limitarse a depositar nuevamente arena sobre las zonas erosionadas, sino incluir la recuperación y mantenimiento de dunas, vegetación y otros componentes de los ecosistemas costeros.