Gobierno de Estefanía Mercado fortalece la administración pública municipal y el bienestar social de playenses

PLAYA DEL CARMEN.- El Cabildo de Playa del Carmen, encabezado por la alcaldesa Estefanía Mercado, llevó a cabo la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron acuerdos estratégicos para fortalecer la administración pública municipal y el bienestar de las y los playenses.

Durante la sesión, que tuvo lugar en el Salón Leona Vicario del nuevo Palacio Municipal, se autorizó de manera unánime la firma de un convenio con el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para la ejecución de programas del bienestar, que amplían la atención social a los sectores más vulnerables de Playa del Carmen.

El convenio, explicó el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, entrará en vigor a partir de su firma y concluirá el 29 de septiembre de 2027.

La regidora Alma Angelina Rodríguez celebró este acuerdo, ya que permitirá atender a los sectores más vulnerables y avanzar en el camino de la consolidación de la Cuarta Transformación.

Asimismo, se aprobaron, con el respaldo de todos los integrantes del Cabildo, reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal y al Reglamento para el Comercio en la Vía Pública, con el fin de modernizar las disposiciones que rigen la operación administrativa y comercial del municipio, mismas que recibieron buenos comentarios por parte de los regidores Fernando Muñoz y Juan Novelo.

El Cabildo también aprobó la iniciativa que adiciona el artículo 107 Ter al Código Penal del Estado, la cual será remitida a la Honorable XVIII Legislatura del Congreso del Estado, y emitió un exhorto a la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos para reforzar la verificación técnica en plantas, gaseras y vehículos de transporte de Gas L.P., ante los riesgos que implica su manejo y comercialización.

“Hoy votamos a favor de la seguridad pública desde la raíz”, expuso la regidora Danna Ramírez, respecto a la aprobación unánime del exhorto.

Durante la misma sesión se ratificaron modificaciones al Bando de Gobierno Municipal, fortaleciendo el marco de protección a las personas adultas mayores.

Por último, se aprobó la reubicación del monumento “La Moneda”, junto con la instalación de la denominada “Placa de Bronce en reconocimiento a los que impulsaron la creación del VIII Municipio el 28 de julio de 1993”, ambos en el “Museo y Centro Cultural 28 De Julio”.

Con estas reformas y modificaciones a diversas normas y reglamentos, el gobierno de Estefanía Mercado reafirmó el compromiso de construir un municipio más justo, moderno y próspero, basado en la transparencia, la legalidad y el bienestar de las y los playenses.