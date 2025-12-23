Gobierno de Estefanía Mercado ha llevado “Salud Sin Tanto Choro” a más de 18 mil playenses

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado continúa fortaleciendo el derecho a la salud con resultados contundentes a través del programa social Salud Sin Tanto Choro, que en apenas seis meses de operación ha beneficiado a 18 mil 728 playenses.

Este programa inició en julio de 2025 con el objetivo de acercar servicios médicos dignos, gratuitos y de calidad a quienes más lo necesitan. Desde su puesta en marcha, se han entregado más de 8 mil 600 medicamentos gratuitos, realizado más de 4 mil 500 procedimientos dentales, llevado a cabo más de 8 mil estudios de laboratorio, entregado 2 mil 500 lentes y otorgado más de 4 mil consultas de medicina general.

“Salud Sin Tanto Choro es una muestra de que cuando los programas sociales se piensan con sentido humano, los resultados llegan rápido y llegan a quienes más lo necesitan”, ha señalado la presidenta municipal Estefanía Mercado, al destacar que la salud es una prioridad en su gobierno.

De cara a 2026, el Ayuntamiento de Playa del Carmen anunció que este programa social seguirá creciendo para llegar a más familias, ampliando la cobertura y los servicios, reafirmando el compromiso de construir una ciudad más justa, solidaria y con bienestar para todas y todos.

Con acciones como esta, el Gobierno de Playa del Carmen consolida una política social cercana, eficiente y enfocada en mejorar la calidad de vida de la población.