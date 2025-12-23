Alito Moreno se destapa y cierra la puerta a candidatos ciudadanos rumbo a 2030

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que rumbo a la elección presidencial de 2030 su partido no volverá a postular a un candidato ciudadano, tras las derrotas sufridas en 2018 y 2024 bajo ese esquema, y dejó claro que él está dispuesto a encabezar la candidatura presidencial.

Durante una reunión en la sede nacional del PRI, en la Ciudad de México, Moreno sostuvo que la ciudadanía demanda perfiles con experiencia y capacidad para resolver los problemas del país, no figuras improvisadas o ajenas a la militancia partidista.

“La gente quiere resultados. Esto no es un tema de buenas intenciones. Ya lo intentamos dos veces y no funcionó”, señaló.

Recordó que en 2018 el PRI postuló a José Antonio Meade, quien perdió ante Andrés Manuel López Obrador, y que en 2024, en alianza con el PAN, respaldó a Xóchitl Gálvez, derrotada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

“Dos veces competimos sin un candidato propio a la Presidencia y aun así millones de mexicanos votaron por el PRI. ¿De verdad creen que vamos a repetir ese error en 2030 para hundir más al país? No. Se necesita gente profesional”, afirmó.

Moreno subrayó que el PRI, que gobernó México durante siete décadas y volvió al poder entre 2012 y 2018, tiene la responsabilidad de presentar una opción sólida tanto en las elecciones intermedias de 2027 como en la presidencial de 2030.

Asimismo, aseguró que dentro del partido no ve a otro perfil con mayores credenciales que él para asumir ese reto.

“He sido candidato en 12 ocasiones a lo largo de mi trayectoria y en todas he ganado. Si alguien cree que hay alguien mejor, que lo demuestre”, expresó.

Finalmente, reiteró que el PRI está preparado para competir sin alianzas en los próximos procesos electorales y que su objetivo es recuperar el gobierno federal con un candidato que pueda derrotar a Morena.RI está listo para ir solo en las elecciones intermedias del 2027 y ahora apuntó también el 2030.