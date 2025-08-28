Gobierno de Estefanía Mercado recibe premio por el cambio de nombre de Playa del Carmen y la Marca Ciudad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen, que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado, fue galardonado la noche de este martes con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en reconocimiento a su labor en el fortalecimiento de la Marca Ciudad. Este impulso ha permitido recuperar y promover el nombre que define a la comunidad y que es reconocido internacionalmente.

“Playa del Carmen va más allá de ser solo un destino turístico; representa una identidad vibrante, construida por generaciones de mujeres y hombres que con dedicación y pasión le han dado forma. Este reconocimiento es un acto de justicia hacia nuestra historia, raíces y dignidad como comunidad”, expresó Estefanía Mercado.

El premio fue entregado por la prestigiosa revista Alcaldes de México, medio que difunde y distingue las mejores prácticas de gestión en los gobiernos locales, y fue recibido en nombre del municipio por el Secretario General del Ayuntamiento, Luis Herrera.

En este contexto, la presidenta municipal destacó que, con el cambio del nombre y el fortalecimiento de la Marca Ciudad, se logra potenciar el sentido de pertenencia y orgullo local en el corto plazo. En el mediano plazo, se busca consolidar la presencia de Playa del Carmen en estrategias económicas, culturales y turísticas, y a largo plazo, se aspira a mantener una marca potente que atraiga inversión, talento, turismo y oportunidades, siempre con un enfoque humano y sostenible.

Estefanía Mercado subrayó que el nombre Playa del Carmen posee un valor de reconocimiento mundial, que ningún otro en la región puede igualar. La unificación de la identidad territorial con esta marca ayuda a reflejar en la comunidad y en los visitantes una imagen clara y atractiva.

“Fortalecer la Marca Ciudad nos permite contar una historia coherente y auténtica: somos un destino de clase mundial, orgullosos de nuestra cultura, diversidad y saber hacer, con un pueblo que prospera con identidad y alma”, concluyó.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, que Otorga la revista Alcaldes de México desde hace 15 años, es uno de los reconocimientos más destacados en el país para las iniciativas que promueven la eficiencia, innovación y compromiso en la gestión de los gobiernos municipales y estatales en todo México.