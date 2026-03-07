Gobierno de Estefanía Mercado reduce 23% accidentes por alcohol en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, informó que, como resultado del fortalecimiento de las acciones de prevención vial y la implementación permanente del Operativo Alcoholímetro, se lograron reducir en un 23 por ciento los accidentes de tránsito relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol en el último año en el municipio.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por el Mtro. Carlos Alberto Montesinos García, 48 hechos de tránsito vinculados con el consumo de alcohol se registraron entre agosto de 2025 y enero de 2026, cifra menor en comparación con los casos reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma el impacto de las medidas preventivas impulsadas para proteger la vida de quienes transitan por la ciudad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de prevención vial Muévete Seguro, mediante la cual se mantiene la aplicación permanente del Operativo Alcoholímetro, coordinado desde la Dirección de Tránsito y Vialidad, a cargo de Aureny Sugeydi Martín Manzanilla, con el objetivo de detectar oportunamente a conductores que circulan bajo los efectos del alcohol y prevenir accidentes en la vía pública.

Como parte de estos operativos, que se realizan de manera programada durante los días viernes y sábado, el pasado fin de semana se llevaron a cabo inspecciones aleatorias a entre 80 y 100 vehículos cada día, lo que representa aproximadamente entre 160 y 200 revisiones preventivas.

Derivado de estas acciones, 12 conductores arrojaron resultado positivo a la prueba de alcoholemia —6 mujeres y 6 hombres—, por lo que, conforme al Reglamento de Tránsito, 12 vehículos fueron asegurados y retirados de circulación, evitando con ello posibles situaciones de riesgo para peatones, familias y automovilistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos operativos se realizan bajo la supervisión de la Dirección de Asuntos Internos, con el propósito de verificar que los procedimientos se lleven a cabo conforme a la ley, con transparencia y respeto a los derechos de la ciudadanía.

El Gobierno de Playa del Carmen reiteró que el Operativo Alcoholímetro tiene un carácter preventivo y de protección a la vida, por lo que no se bajará la guardia y se continuará trabajando de manera permanente para fortalecer la seguridad vial y proteger a las familias playenses.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a tomar decisiones responsables al conducir.