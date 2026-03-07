Inaugura Mara Lezama nuevo domo en el Colegio de Bachilleres de Puerto Morelos

Comparte esta Noticia

PUERTO MORELOS.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa cumplió una promesa al inaugurar un domo ligero en el Colegio de Bachilleres de Puerto Morelos, obra destinada a mejorar las condiciones para las actividades deportivas, culturales y cívicas de 421 estudiantes de esta institución.

Durante su visita al plantel acompañada por la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, la Gobernadora destacó que la construcción del domo responde al compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y brindar espacios dignos para el desarrollo integral de las y los jóvenes. “Ya he estado en este plantel anteriormente y he constatado lo pertinente de sus programas curriculares, así como la aplicación de conocimientos a través de proyectos que llevan a la práctica y su utilidad para la comunidad”, dijo.

Con la presencia de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la titular del Ejecutivo recordó que anteriormente el alumnado realizaba diversas actividades al aire libre, lo que los exponía a las altas temperaturas, la lluvia y a los efectos de la radiación solar, situación que ahora se atiende con esta nueva instalación. ¿Saben por qué este es un gobierno humanista con corazón feminista? Porque ponemos a las personas, a ustedes, sus maestras y maestros, en el centro de nuestras decisiones”, explicó.

La obra fue realizada por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José Rafael Lara Díaz, con una inversión superior a los 3.3 millones de pesos y forma parte del programa estatal que busca reducir el rezago en infraestructura educativa en Quintana Roo. Por ejemplo, esta escuela se mantuvo por más de 13 años sin domo.

En ese sentido, la Gobernadora reiteró su compromiso de dotar de mil 109 domos a escuelas públicas en todo el estado. ¡Y lo estamos logrando!, aseguró. Además, destacó que, tras modificaciones a la legislación, ahora todas las escuelas de nueva creación deberán contar con domo desde su inicio para proteger la salud y la integridad de las y los estudiantes.

Agregó que esto es posible porque este gobierno combate la corrupción, trabaja con honestidad y transparencia, para que el dinero del pueblo regrese al pueblo convertido en prosperidad compartida. “Me comprometo a seguir trabajando con honestidad y que el recurso llegue a donde se necesita”, dijo.

Lezama Espinosa subrayó que este tipo de espacios favorecen la convivencia, el desarrollo de actividades formativas y contribuyen a mantener a las juventudes alejadas de riesgos como el consumo de alcohol o drogas. “Les quiero pedir que sigan su camino lleno de valores, que no caigan en las acciones autodestructivas, que siempre tomen las mejores decisiones”, aseveró.

En el caso de Puerto Morelos, informó que tres planteles educativos ya cuentan con domo, mientras que en otros dos las obras presentan avances importantes, como parte de la estrategia para fortalecer la educación, el bienestar de la comunidad estudiantil y la construcción de paz.

En la escuela, la presidenta Blanca Merari agradeció la presencia de Mara Lezama en el municipio, pero sobre todo por cumplir sus compromisos con el pueblo portomorelense. “Ratifica su sello humanista y acreditan la posibilidad de volver a creer en nuestros gobernantes, pues en el pasado prometían pero no cumplían. Gracias por cumplirle a la comunidad de bachilleres, en especial a este de Puerto Morelos”, dijo.

A su vez, la alumna Ivu Nadhkala Durán Huacal, del sexto semestre, a nombre de sus compañeros dijo que el nuevo domo será un lugar para actividades escolares, pero también para el deporte, la cultura. Agradeció a Mara Lezama por confiar y apostarle a las y los estudiantes.

En un ambiente festivo, ambientado por la alegría juvenil, también participaron en la inauguración la directora del plantel, Olga Lidia Gómez Novelo; el subsecretario de la Secretaría de Educación Zona Norte, Luis Alberto Tun Calderón.