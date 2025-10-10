Gobierno de Estefanía Mercado refrenda su compromiso con el liderazgo empresarial de las mujeres

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con la representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la secretaria de Turismo del Ayuntamiento, Estefanía Hernández, encabezó la toma de protesta de Valeria Rindertsma como nueva presidenta del Capítulo Riviera Maya de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), reafirmando así el compromiso del Gobierno de Playa del Carmen con el liderazgo femenino y el fortalecimiento del sector empresarial.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta nacional de AMEXME, Ivett Bonifaz Famania; el secretario de Desarrollo Económico de Quintana Roo, Paúl Carillo, en representación de la gobernadora Mara Lezama; y el senador Gino Segura, la funcionaria destacó que las mujeres empresarias son el motor esencial de la transformación económica y social del municipio.

“En Playa del Carmen trabajamos para abrir más espacios, generar oportunidades y fortalecer la participación de las mujeres en todos los sectores productivos. Este gobierno impulsa una economía con rostro humano y con igualdad de oportunidades”, subrayó Hernández.

Asimismo, resaltó la visión humanista de la presidenta Estefanía Mercado, orientada a consolidar un modelo de desarrollo económico justo, incluyente y sostenible, que promueva la prosperidad compartida entre los sectores productivos y las familias playenses, es decir, “pasar del All Inclusive al Todos Incluidos”.

“El diálogo con los sectores económicos y con las mujeres empresarias será una constante durante nuestra administración, en coherencia con el compromiso de construir un Playa del Carmen más justo, ordenado y próspero para todas y todos”, afirmó.

Durante el evento, Valeria Rindertsma y las integrantes de su Consejo Directivo asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo el liderazgo, la vinculación y la participación activa de las mujeres en el desarrollo económico de Playa del Carmen y de Quintana Roo.

El encuentro reunió a más de 350 empresarias, representantes de cámaras, organismos empresariales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, consolidándose como un espacio que impulsa la colaboración público–privada con perspectiva de género.

En este marco, también se reconoció el trabajo realizado por Liliana Bravo Mena, presidenta saliente de la AMEXME Riviera Maya.

Con 22 años de trayectoria, el Capítulo Riviera Maya de AMEXME agrupa a 75 empresarias, principalmente del sector servicios; genera más de 2 mil empleos directos e indirectos y mantiene 15 convenios de colaboración con instituciones educativas, empresariales y gubernamentales.

El evento concluyó con la entrega simbólica de la bandera y pines a la nueva Mesa Directiva, la foto oficial y un desayuno empresarial, que marcaron el inicio del nuevo periodo de gestión 2025–2028.