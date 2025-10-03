Gobierno de México analiza comprar Calica a la estadounidense Vulcan Materials

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que su gobierno mantiene nuevas negociaciones con la empresa estadounidense Vulcan Materials Company para la compra de la mina Calica y del Puerto Punta Venado, ubicados en Playa del Carmen.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el proyecto busca definir un nuevo uso para la mina a cielo abierto, clausurada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador debido a violaciones ambientales.

“Se está tratando de llegar a un acuerdo. Ellos tienen el puerto y la mina en Playa del Carmen. A través de la mina sacaban material para exportarlo a Estados Unidos. El presidente López Obrador, debido a que habían violentado el impacto ambiental y estaban explotando más de lo autorizado, decide decretar Área Natural Protegida esta zona, con lo cual se impide que se siga explotando”, expuso.

La mandataria adelantó que sobre la mesa se analizan distintas opciones:

Reconvertir los terrenos para turismo de bajo impacto.

Definir el costo de compra del terreno y del puerto, o bien de la concesión portuaria.

Un conflicto heredado

En junio de 2024, Vulcan Materials rechazó la oferta de compra del gobierno de López Obrador por considerar que “subvaloraba sustancialmente” sus activos en Playa del Carmen. En ese momento, la empresa denunció presiones políticas y calificó de “expropiación ilegal” el intento de conversión de sus terrenos en un área turística y de conservación.

AMLO había ofrecido 6,500 millones de pesos por las 2,400 hectáreas de la mina, con el objetivo de cerrar también el litigio internacional que Vulcan interpuso contra México bajo el T-MEC, en el que reclama una indemnización de 1,900 millones de dólares.

Finalmente, antes de concluir el sexenio, López Obrador concretó la declaratoria de Área Natural Protegida, lo que detuvo definitivamente la extracción de piedra caliza.

Ahora, con el nuevo intento de negociación, el Gobierno federal busca reabrir el diálogo con Vulcan para definir el futuro de esta zona estratégica en la Riviera Maya.