Gobierno de Playa del Carmen anuncia el “Seña Fest”, un espacio para promover la inclusión

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad con discapacidad auditiva, anunció la realización del “Seña Fest” el próximo 26 de septiembre, en el anfiteatro de la plaza 28 de Julio.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca promover la inclusión, la empatía y el acceso a la comunicación mediante la difusión y el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), con un programa que combinará talleres, actividades culturales y artísticas, convivencia y dinámicas de sensibilización.

En conferencia de prensa, el director operativo del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), Lizandro Echeverría, destacó que “Seña Fest” representa un esfuerzo conjunto para generar espacios donde las personas con discapacidad auditiva sean protagonistas y la sociedad oyente pueda acercarse a la LSM.

Por su parte, María del Pilar Severiano Téllez, directora de la Asociación Civil Microtia Quintana Roo, explicó que “Seña Fest” nace con el propósito de visibilizar la Lengua de Señas Mexicana y fortalecer el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

Durante el programa, los asistentes podrán aprender expresiones básicas, saludos y el abecedario, además de participar en actividades y dinámicas diseñadas para acercar esta forma de comunicación a la población.

A su vez, Gabo Marcel, director artístico de la organización Darte Conciencia y Light On, dijo que en el “Seña Fest” participarán artistas locales como Tommy Camil, el Ballet de Idón, APA de Cir Cósmico y Edwin Andrés, quien ofrecerá una presentación de freestyle de fútbol, además de otras actividades y sorpresas preparadas para el público.

Finalmente, Alan Santos, integrante de Microtia Q. Roo, informó que el encuentro estará abierto para todo el público.

Con Seña Fest, el Gobierno de Playa del Carmen refrenda, desde el ámbito de las juventudes, su interés en promover una ciudad donde la inclusión se traduzca en acciones, espacios de participación y oportunidades para todas las personas.