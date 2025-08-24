Gobierno de Playa del Carmen celebra con éxito la primera edición del “Dog Beach Festival”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el impulso del gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Estefanía Mercado, se llevó a cabo la primera edición del “Dog Beach Festival”, enmarcado por un ambiente familiar que celebró la cultura pet-friendly y que reunió a cientos de personas acompañadas por sus mascotas.

El festival fue promovido por las secretarías de Turismo y de Desarrollo Económico, y organizado por el colectivo “Dog Beach” en la Plaza 28 de Julio, donde este sábado se desarrollaron actividades de 5 de la tarde a 10 de la noche con servicios, productos y concursos.

En representación de la presidenta municipal, el presidente Honorario del DIF, Eduardo Asencio, destacó que este festival refleja uno de los valores más importantes de Playa del Carmen: la calidez y el amor de su comunidad hacia los animales.

“Es un espacio donde familias completas, incluidas sus mascotas, pueden disfrutar, aprender y compartir una experiencia que fortalece la unión social y posiciona a nuestro municipio como un destino turístico incluyente, responsable y comprometido con la vida en todas sus formas”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Estefanía Hernández, subrayó que para la presidenta municipal y el gobierno que encabeza, el bienestar y la lucha contra el maltrato animal son prioridades.

Asimismo, destacó que ante el crecimiento global del turismo con mascotas —que aumentará un 9% anual—, Playa del Carmen tiene una gran oportunidad para posicionarse como líder en turismo pet-friendly.

Durante el evento, Estefanía Hernández presentó oficialmente la Ruta Pet Friendly, un proyecto que busca consolidar a Playa del Carmen como un destino pionero en inclusión animalista al integrar a emprendedores, hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios en un ecosistema sostenible e inclusivo.

Esta ruta incluye espacios como Francesca Catalina, Somos Crisol, Playa 72, el Parque Fundadores y la 5ª Avenida, entre otros.

Finalmente, Sergio Beristain, director general del colectivo “Dog Beach”, agradeció al gobierno municipal por su respaldo y expresó su entusiasmo por organizar futuras ediciones del festival.

El “Dog Beach Festival” reafirma el compromiso de Playa del Carmen con la construcción de una ciudad más humana, incluyente y consciente del valor de todas las formas de vida.