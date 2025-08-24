La ruta Caribe del transporte urbano en Chetumal será gratis una semana más

Comparte esta Noticia

CHETUMAL- La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio una buena noticia a las y los estudiantes chetumaleños: la ampliación gratuita por una semana, hasta el 31 de agosto, del transporte urbano de la ruta Caribe, en la capital Chetumal.

Esta ruta, en su etapa de prueba, pasa por cerca de 82 escuelas. El horario será de seis de la mañana a 10 de la noche.

“Ahora que regresan a clases les damos esta buena noticia, pues el objetivo es que también conozcan la ruta y que compartan su experiencia” expresó la Gobernadora, quien estuvo acompañada del director del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek.

“El sistema de transporte público muy pronto será una realidad en nuestra queridísima capital, digno para ti, porque en este gobierno, claro que nos importa”, añadió finalmente la gobernadora Mara Lezama.