Inicia rehabilitación de calles del centro de Cozumel con recursos del Fideicomiso Crucerista

COZUMEL.- Con inversión superior a 32 millones 400 mil pesos, provenientes del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el banderazo de arranque para la rehabilitación con concreto hidráulico de la más alta calidad de las principales calles turísticas del centro de Cozumel.

Acompañada del presidente municipal José Luis Chacón Méndez, la titular del Ejecutivo destacó que esta obra, que se realiza a través de la SEOP encabezado por José Rafael Lara Diaz, mejorará la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de familias cozumeleñas.

Mara Lezama precisó que el Fideicomiso se creó en colaboración con las compañías navieras para cerrar brechas de desigualdad con obras que beneficien a Cozumel y a Mahahual, primer y segundo destinos más importantes de cruceros en el país.

Esta colaboración, añadió, refleja la esencia del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, mediante el cual se impulsan acciones conjuntas entre el gobierno y la iniciativa privada para mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la economía local, para el bienestar de las personas.

Asimismo, durante el evento Mara Lezama afirmó que representa prosperidad compartida: “utilizar los recursos de la industria turística para modernizar la infraestructura pública, fortalecer la economía local y embellecer la imagen urbana de nuestros destinos turísticos”.

La Gobernadora subrayó que cada calle rehabilitada representa seguridad para las niñas y niños, así como tranquilidad para quienes transitan y trabajan diariamente en el centro de la ciudad.

Se trabajará en 13 mil 615 metros cuadrados en las calles turísticas de la isla con pavimento hidráulico de 15 centímetros de espesor; se aplicarán 7 mil 158 metros lineales de señalamiento horizontal a base de pintura termoplática y microesfera en pavimentos y cruces peatonales y se instalarán 34 señalamientos verticales.

“En Cozumel escribimos una nueva historia, somos un gobierno humanista con corazón feminista, que escucha la voz del pueblo y cumple”, afirmó Mara Lezama, al reiterar el trabajo en territorio, 24/7, unidas y unidos para transformar.