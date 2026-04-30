Encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum inauguración del Puente Nichupté este sábado

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CANCÚN.- El Puente Vehicular Nichupté será inaugurado antes de lo previsto, luego de que la gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmara que la apertura oficial se realizará el sábado 2 de mayo, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Inicialmente programada para el 3 de mayo, la inauguración se adelantó para permitir la asistencia de la mandataria federal, quien encabezará el acto junto con autoridades estatales y federales.

La obra es considerada una de las más importantes para la movilidad de Cancún, ya que conectará la zona hotelera con el centro urbano, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado para trabajadores, residentes y turistas.

El puente forma parte de los proyectos de infraestructura más relevantes impulsados en los últimos años en Quintana Roo, tanto por su complejidad como por su impacto en la dinámica urbana de la ciudad.

Con su entrada en operación, se busca atender uno de los principales problemas de Cancún: la congestión vial hacia la zona hotelera, especialmente en temporadas vacacionales y en horas de mayor afluencia.