Gobierno de Playa del Carmen impulsa el Consejo Municipal de la Adolescencia por la Paz

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, que encabeza la alcaldesa Estefanía Mercado, llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de la Adolescencia por la Paz, órgano destinado a impulsar la participación activa de este sector de la sociedad en la construcción de una cultura de paz en el municipio.

El evento fue organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y tuvo lugar en la Escuela Secundaria Técnica No. 41 “María Luz Zapata Rejón”, de la colonia Pescadores 2.

En representación de la Presidenta Municipal asistió Saúl Barbosa Heredia, titular de la décimo quinta regiduría, quien destacó la importancia de que los adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos, garantizando un entorno armónico y justo.

La titular del SIPINNA, Yamile Domínguez destacó que, para la Presidenta Municipal, es fundamental escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes, así como trabajar de la mano con instituciones, tutores, cuidadores y personal educativo para construir una cultura de paz.

Durante el evento, se contó con la presencia de José Luis Olivares Carmona, Vocal Ejecutivo del Distrito 01 del INE en Playa del Carmen, quien avaló el ejercicio democrático realizado en la institución.

En su mensaje, el director del plantel, Denis Vladimir Vega Flota, subrayó la relevancia de este Consejo como herramienta de liderazgo y fortalecimiento comunitario, asimismo brindó la bienvenida a las personas asistentes y felicitó al Consejo.

Durante su intervención, el alumno Josant Delgado Jiménez, presidente electo del Consejo Por La Paz del turno matutino, destacó la importancia de que las y los adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos, alzando la voz en caso de que estos sean vulnerados.

Además, subrayó que derechos como la educación, la salud, la participación y el ser escuchados son fundamentales para su desarrollo integral.

Luego de la entrega de constancias oficiales a las y los adolescentes integrantes del Consejo por parte de las autoridades presentes, se formalizó la instalación de este. El evento concluyó con la toma de la fotografía oficial que marca el inicio de su gestión.

Con la instalación del Consejo Municipal de la Adolescencia por la Paz, el gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso con el desarrollo integral y la promoción de espacios seguros y participativos.