Gobierno de Quintana Roo pagará el medio millón de pesos de la cirugía de Yesica Samoiloff, la modelo argentina que fue atropellada por una millonaria adolescente mexicana en Cancún.

En exclusiva Karen Somailoff reveló que será el Gobierno del Estado que se hará cargo de los gastos que conlleva la operación que necesita Yesica pues su pierna derecha presenta varias fracturas a causa de un choque en donde se vio involucrada, cuya causante fue una adolescente de 15 años en estado de ebriedad.

Las autoridades del Hospital General se han comunicado con la familia de Yesica para asegurarles la atención, y será este jueves que se realizará la intervención quirúrgica que necesita de manera urgente.

Las cosas han cambiado y ha dado un vuelvo la historia y en este día, se ve más clara la situación médica para Yesica, quien no cuenta con un seguro médico y que a pesar de usar casco al momento del choque resultó gravemente herida.

Karen había solicitado apoyo y por medio de cuentas bancarias es que desde Argentina se le envía apoyo con el que han comprado insumos para poder solventar los gastos del día a día.

El 28 de diciembre, una adolescente que conducía ebria un Mercedes-Benz, impactó en seco la moto en la que viajaban Yesica Samoiloff y un joven llamado Jesús. Él murió al instante y ella sufrió golpes en la cabeza y fracturas que la mantienen en terapia intensiva en el Hospital General de Cancún.

Yesica llegó a Cancún hace unos meses y había estado trabajando para juntar dinero, con la intención de viajar con su hermana a Italia. Ella es muy querida en la comunidad argentina y desde su país ha recibido apoyo, pero en Cancún ha encontrado obstáculos.

“Ella iba en una moto con un chico, un amigo de acá de México, en la noche, pues querían ir a pasear, y en un momento cruza un Mercedes-Benz que pasó en rojo, este era conducido por una menor de edad alcoholizada. Los atropelló y lamentablemente Jesús, quien manejaba, falleció en el acto. Mi hermana se encuentra grave, los dos tenían casco, pero él no se pudo salvar”, cuenta Karen, acerca del fatídico momento.

Ella es la única que ha estado al pendiente de Yesica, pues su familia no está en condiciones de viajar a Cancún. Con el dinero que le han donado ha podido comprar insumos, como pañales, así como medicamentos que el hospital no le proporciona, también ha podido cubrir una cuota diaria en el hospital.

“Ella ahora mismo tiene edema cerebral, sufrió eso debido al trauma, además de que su pierna derecha se encuentra fracturada en tres partes, también tiene la tibia fracturada expuesta en las dos partes y debido a eso los huesos que quedaron allí irrigaron la grasa que va subiendo en el cuerpo y eso se deposita en el cerebro, por eso el tema del edema, y ahora están viendo sacarle el respirador, ella respira bien, pero le pusieron eso para que no se esfuerce tanto el cerebro”, explica.

Después de evaluar la situación, los médicos señalaron que será el jueves cuando le harán la operación en la pierna, por lo que se necesitan ocho donadores de sangre tipo O positivo.

“Esa operación es muy costosa, ella cuando vino acá no tenía seguro médico y la operación, no tengo la suma concreta en este momento, pero me han dicho que es cercano de 400 a 500 mil pesos mexicanos, también cuando esté mejor existe la posibilidad de hacer un vuelo sanitario a Argentina, pero por el momento la veo muy enchufada a aparatos y eso lo deben decidir también los médicos”, dice Karen.

La estadía de Yesica vencería en enero, fecha en la que regresaría a Argentina para poder volar junto a Karen, su hermana, a Italia.

Jesús, un chef que trabajaba en un hotel de Cancún y era compañero de Yesica, murió tras el impacto, pero nada se sabe y nada se dijo de él después del accidente. Es un joven de Cancún que murió y que está en el anonimato.

“Lamentablemente no pude contactar con la familia de Jesús todavía, pero si es que me escuchan, lo lamento muchísimo, ojalá esto no hubiese sucedido y son las cosas que pasan, pero no sé qué más decir, pero ahora debe de responder el culpable”, dice Karen Samoiloff.

“No quiero que quedé en el olvido, tanto Jesús como Yesi, que está grave, que conozcan qué pasó realmente, quiero que salga en todos lados, quiero que me ayuden porque no