Gobierno de Trump detuvo a 4 mil 170 migrantes en 10 días en un operativo en Texas

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WASHINGTON.- El Gobierno de Donald Trump reportó la detención de 4 mil 170 migrantes durante un operativo en Texas, pero no precisó cuántos tenían antecedentes penales ni cuántos fueron arrestados únicamente por infracciones migratorias.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó este jueves en Dallas los resultados de la “Lone Star Mission”, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió como una operación de diez días, desarrollada entre el 19 y el 29 de octubre.

Según el comunicado oficial, las personas detenidas se encontraban en situación migratoria irregular. La dependencia destacó que entre ellas había individuos vinculados con homicidios, agresiones sexuales, conducción bajo los efectos del alcohol y tráfico de migrantes, sin desglosar cuántos tenían condenas o cargos pendientes.

El despliegue involucró a las cinco oficinas regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas: Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Harlingen, cuyas jurisdicciones abarcan el estado fronterizo con México.

Mullin calificó el operativo como “un éxito increíble”, agradeció la participación de autoridades texanas y otros organismos federales, y atribuyó los resultados al liderazgo de Trump.

“Esta operación demuestra lo importantes que son nuestras alianzas estatales y locales para proteger a las comunidades estadounidenses”, expresó.

El anuncio ocurrió a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en el contexto de la campaña de detenciones y deportaciones que la administración republicana mantiene desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Aunque el Gobierno ha presentado a los migrantes con antecedentes penales como su prioridad, un estudio de la Universidad de Colorado publicado en julio señaló que solo el 34 por ciento de las personas arrestadas por el ICE durante los primeros 14 meses de la administración Trump tenía una condena penal. Ese porcentaje corresponde al periodo analizado por el estudio, no al operativo anunciado en Texas.