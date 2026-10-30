Celebra Mara Lezama aprobación del IMSS para recibir en donación terreno para un nuevo hospital de zona en Cozumel

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó su satisfacción luego de que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobara recibir en donación un terreno de 40 mil metros cuadrados, aportado por el Ayuntamiento de Cozumel, para construir un nuevo Hospital General de Zona en la isla.

La autorización, durante la sesión ordinaria del Órgano de Gobierno que preside el director general del IMSS, Zoé Robledo, permite formalizar el contrato de donación y avanzar en los procesos para desarrollar la unidad médica, que contará con 90 camas y fortalecerá la atención para más de 52 mil derechohabientes.

El proyecto contempla una inversión estimada de más de 2 mil 784 millones de pesos, destinada a la obra civil, los servicios y el equipamiento. Con el nuevo hospital, la capacidad instalada del IMSS en Cozumel aumentará de 25 a 90 camas censables: 65 más que las disponibles actualmente.

Mara Lezama señaló que el director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, dio a conocer que, con base en la población proyectada para 2026, la disponibilidad pasará de 0.47 a 1.71 camas por cada mil derechohabientes.

El hospital ofrecerá servicios de Urgencias, Hospitalización, Cirugía, Consulta Externa de Especialidades, atención ginecoobstétrica y neonatal, además de auxiliares de diagnóstico y servicios de apoyo clínico. También se prevé reducir las referencias y traslados de pacientes y mejorar la continuidad entre el primero y el segundo nivel de atención.

La Medicina Familiar seguirá brindándose en las instalaciones actuales del IMSS en Cozumel, que tienen ocho consultorios en turnos matutino y vespertino. Con ello, se ampliará la capacidad de respuesta médica en el municipio.