Gobierno ya actúa por secuestro de trabajadores en Chiapas: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al grupo criminal que plagió a 14 custodios del penal de Ocozocuautla, Chiapas.

Tras subrayar que el principal objetivo en esta misión es rescatar con vida a los trabajadores del centro penitenciario, López Obrador advirtió a los secuestradores que no habrá impunidad para nadie.

“Estamos trabajando sobre esto, son trabajadores del penal de Ocozocuautla que fueron detenidos, secuestrados y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones pero ya estamos al tanto; la instrucción es que se rescate y desde luego con vida a los que fueron secuestrados y decirle a los delincuentes que no va haber impunidad, que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente que los va a proteger, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia” sostuvo en su postura López Obrador.”

También demandó a los secuestradores no dañar a los custodios y señaló que hasta el momento todo indica que se trata de una confrontación entre grupos criminales.

“Al parecer es una confrontación entre grupos, eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos pero no tienen por qué; bueno, ni en el caso de ellos mismos, no tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes” destacó ante los medios de comunicación.

-¿Hay esperanzas de encontrarlos con vida? le preguntaron los periodistas.

– Sí, eso lo deseamos, lo deseamos y vamos a esperarnos.

El presidente insistió en que lo mejor es que los liberen porque de lo contrario “los voy acusar con sus papás y con sus abuelos”.

Fuente: Excélsior