Seop proyecta 600 millones para Chetumal y Calderitas; Insurgentes concentraría cerca de 400 millones

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CHETUMAL.- La modernización de nueve kilómetros de la avenida Insurgentes concentraría cerca de 400 millones de pesos del paquete de 600 millones que la Secretaría Estatal de Obras Públicas (Seop) proyecta para Chetumal y Calderitas en 2027.

El titular de la dependencia, José Rafael Lara Díaz, informó que también se prevé intervenir el balneario Dos Mulas, el estadio de béisbol Nachan Ka’an y la zona turística de Calderitas. Las obras permanecen en planeación presupuestal, con inicio previsto en enero y conclusión a más tardar en junio, aunque los montos y calendarios definitivos están pendientes.

Para Insurgentes se contempla trabajar en ambos sentidos de circulación, el camellón central, la señalética, las rampas y los accesos para personas con discapacidad.

La última remodelación de esa avenida se realizó en 2007, durante el gobierno estatal de Félix González Canto y la administración municipal de Cora Amalia Castilla Madrid. Entonces se destinaron cerca de 100 millones de pesos al reencarpetado, la ampliación a cuatro carriles, nuevas luminarias y banquetas.

En Calderitas, la segunda etapa de mejoramiento de la zona turística tendría una inversión aproximada de 25 millones de pesos para intervenir la piscina artificial, ampliar espacios y colocar puntos de sombra.

Lara Díaz también mencionó la rehabilitación de Dos Mulas y la recuperación del estadio Nachan Ka’an, sin precisar presupuestos individuales ni detalles de los trabajos. Señaló que el conjunto de intervenciones busca modernizar la infraestructura pública e impulsar el desarrollo del sur de Quintana Roo.

Respecto a la siguiente fase del Barrio Mágico, se reportó una inversión de 116 millones de pesos en el proyecto, que incluye el teatro Manuel Ávila Camacho, el andador Héroes y calles aledañas. No se aclaró si esa cantidad forma parte del paquete de 600 millones.

Por separado, la Seop inició la repavimentación de la calle Vicente Guerrero, entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Chapultepec, en la colonia Barrio Bravo de Chetumal.

La intervención respondió a la solicitud de 20 familias presentada mediante el programa “La Voz del Pueblo”. Tras recibir la petición, la gobernadora Mara Lezama instruyó atender la vialidad, que, según la información difundida, llevaba 30 años en malas condiciones. No se informó el monto de esos trabajos.