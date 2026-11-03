Sheinbaum advierte que habrá denuncias ante la FGR si la auditoría al INE detecta posibles delitos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La revisión de las operaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) abarcará también los años anteriores a la gestión de Guadalupe Taddei. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinará lo ocurrido antes de 2023 y reforzará la revisión que ya inició sobre los años posteriores. Si de la fiscalización se desprenden posibles delitos, dijo, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que no se encubrirá a nadie. Explicó que el auditor superior presentó el viernes ante la Cámara de Diputados un informe sobre el avance de las revisiones y anunció que también se examinarán las operaciones anteriores a 2023.

La mandataria distinguió la labor de la ASF de la que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Señaló que esta última revisa a las dependencias del Gobierno federal, mientras que la fiscalización del INE, como organismo autónomo, corresponde a la Auditoría Superior.

Sheinbaum indicó que los resultados de la revisión definirán la vía a seguir. Si se advierten posibles faltas administrativas, el asunto se remitirá al tribunal competente en esa materia. Si se presenta una denuncia penal, corresponderá a la Fiscalía investigar los hechos. La presidenta no anunció que ya se hubiera presentado una denuncia.

Al responder al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que pidió preservar la independencia del INE, Sheinbaum recordó que la reforma de 1996 dio autonomía a la autoridad electoral y atribuyó ese cambio al impulso del movimiento democrático y las movilizaciones populares.

También se refirió a la reforma de 2014, impulsada como parte del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. A juicio de Sheinbaum, fue entonces cuando se concentró el poder en el INE, al quedar en manos de su Consejo General la designación de los consejeros de los organismos electorales locales. Dijo que la reforma reciente que amplió las atribuciones de la presidencia del instituto puede ser cuestionada, pero ubicó el principal cambio en 2014.

La mandataria sostuvo que el INE saldrá fortalecido y afirmó que las elecciones de 2027 serán “ejemplares”.