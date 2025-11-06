Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asume presidencia municipal de Uruapan, Michoacán

Comparte esta Noticia

URUAPAN, Mich.- Grecia Itzel Quiroz García, aún con el “corazón destrozado” pero arropada por el “movimiento del sombrero” que fundó su esposo, el asesinado alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, rindió ayer protesta como alcaldesa sustituta para concluir el periodo 2024-2027.

En una emotiva ceremonia en el Congreso de Michoacán, luego de la sesión extraordinaria en la que, por unanimidad de los 38 diputadas y diputados presentes, se avaló su nombramiento, Quiroz García prometió seguir con el legado de su esposo quien, poniendo su vida de por medio, enfrentó al crimen, incluso sin la ayuda que insistentemente clamó al gobierno federal.

“Hoy el legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca, este legado, este ‘movimiento del sombrero’, no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo, firme, con la convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable”, dijo la mujer quien se veía dolida, vestía de negro y todo el tiempo tuvo el sombrero de su esposo entre las manos.

“Voy a seguir su legado, de una manera honrada y limpia, como él lo hizo, porque él se fue con las manos limpias, en todos los sentidos, porque él nunca pactó con nadie. El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz”, agregó. Junto a ella colocaron una foto de Carlos Manzo, en la que se le ve con una bandera de México.

La nueva alcaldesa recibió el apoyo unánime. En el Salón de Sesiones, hubo ovación reiterada para Quiroz y su fallecido esposo.

“¡Ni un paso atrás!”, “¡no estás sola!”, “¡presidenta!”, “¡Calos Manzo!”, “¡Carlos Manzo vive!”, eran los gritos que lanzaban los presentes en el Congreso local (diputados e invitados), quienes además dedicaron al alcalde asesinado minutos de silencio y aplausos.

De 35 años, Quiroz García es licenciada en Ciencias Políticas y se desempeñaba como presidenta honoraria del Sistema DIF municipal de Uruapan. Ayer, asumió como presidenta municipal, aún con la herida abierta por el asesinato de su esposo hace apenas cuatro días, en un evento de la Noche de Muertos en una plaza principal de Uruapan.

Su designación busca garantizar la estabilidad política y administrativa en Uruapan, un municipio que está sumido en la violencia y cuyo pueblo ha manifestado ya su hartazgo por esa situación. De hecho, ayer, por cuarto día consecutivo se vivieron marchas a favor de la paz.

Fuente: El Financiero