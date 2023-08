Grupo de k-pop TWICE anuncia concierto en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La agrupación femenina TWICE llegará de nuevo a nuestro país con su gira Born To Be. El grupo compartió la noticia que de inmediato puso feliz a sus fans llamados ‘Once’.

Por medio de sus redes sociales, TWICE anunció que dentro de unos meses regresa a México después de que visitaran por primera vez tierras aztecas en el 2019 y ofrecieran un concierto el 19 de julio de ese año en el Palacio de los Deportes.

De acuerdo con la información que dio a conocer la agrupación de K-pop será el próximo 3 de febrero del 2024 cuando las idols den un concierto a todos sus ‘Once’ mexicanos que han esperado cuatro años para volver a verlas.

En el póster que compartieron, el concierto se llevará a cabo en el Foro Sol. Por si fuera poco, TWICE también reveló que visitará otras ciudades alrededor del mundo con su gira Born To Be como Melbourne, Jakarta y Sao Paulo en Brasil.

Hasta ahora ninguna empresa encargada de vender boletos en México ha revelado cuando saldrán a la venta los boletos para TWICE en México, pero debido a que el show se realizará en el Foro Sol, la compañía encargada de vender las entradas sería Ocesa.

Por ahora solamente los ‘Once’ deberán esperar a que se dé más información en torno a la venta de boletos para el concierto de TWICE y no se pierdan la oportunidad de ver a las nueve integrantes de la agrupación en el Foro Sol.

Fuente: Excélsior