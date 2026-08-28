Ieqroo avala reglas para que alcaldes y diputados puedan reelegirse en 2027

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CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinó que presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales podrán buscar la reelección en los comicios de 2027, debido a que la reforma constitucional que elimina esta posibilidad comenzará a aplicarse hasta el proceso electoral de 2030.

El Consejo General aprobó por unanimidad los criterios que regularán la reelección de quienes fueron electos como propietarios o suplentes durante el proceso electoral 2023-2024.

Aunque las reformas constitucionales aprobadas en mayo de 2026 establecieron la prohibición de la reelección y del nepotismo electoral, los artículos transitorios fijaron su entrada en vigor para 2030. Por ello, las elecciones de Quintana Roo del próximo año todavía se desarrollarán bajo las disposiciones anteriores.

Esto permitirá que integrantes de Ayuntamientos y del Congreso del Estado puedan competir por un periodo consecutivo adicional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el órgano electoral.

Entre las condiciones, el Ieqroo estableció que deberán ser postulados por el mismo partido político o coalición que los registró originalmente, excepto cuando hayan renunciado o perdido su militancia antes de llegar a la mitad del periodo para el cual fueron electos.

Para los integrantes de los Ayuntamientos, la fecha límite para acreditar esta separación fue el 31 de marzo de 2026, mientras que para los diputados locales quedó establecida en el 4 de marzo del mismo año.

Los funcionarios interesados también deberán informar formalmente su intención de buscar la reelección mediante una carta presentada un día antes del inicio de las respectivas precampañas.

En el caso de presidentes municipales, síndicos y regidores, el plazo será el 14 de enero de 2027, mientras que para los integrantes del Congreso del Estado corresponderá al 14 de febrero.

El Consejo General precisó además que el principio de paridad de género, tanto horizontal como vertical, tendrá prioridad sobre el derecho individual a buscar la reelección, por lo que las postulaciones deberán ajustarse a estas disposiciones.

Durante la misma sesión, el Ieqroo resolvió diferentes procedimientos sancionadores relacionados con actores políticos de Quintana Roo.

En uno de ellos declaró inexistentes las infracciones atribuidas a la diputada federal Freyda Marybel Villegas Canché, denunciada por Bernardo Martín Yah por la presunta difusión extemporánea de su primer informe legislativo mediante bardas y por supuesta promoción personalizada a través de panfletos tipo revista.

El caso fue analizado dentro del procedimiento ordinario sancionador IEQROO/POS/002/2026 y su acumulado IEQROO/POS/044/2026.

El organismo también declaró inexistentes las infracciones denunciadas contra el senador Eugenio Segura Vázquez y la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda María Xix Euán.

La denuncia, promovida por Erikc Sánchez Córdova, señalaba una presunta vulneración de los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, además de promoción personalizada, posicionamiento adelantado y actos anticipados de precampaña.

Los señalamientos estuvieron relacionados con la realización y difusión de los eventos “Diálogos de Preparatoria” y “Diálogos Universitarios” en planteles educativos públicos del estado.

El expediente IEQROO/POS/65/2026 concluyó con la determinación del Consejo General de que las infracciones denunciadas eran inexistentes.