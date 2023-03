Guadalupe Taddei es honesta, incapaz de actuar como Lorenzo Córdova: López Obrador

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional que ve bien el método de insaculación que se utilizó para realizar la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario además celebró la llegada de los cuatro nuevos consejeros, entre ellos la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, de quien defendió su trayectoria.

“Con la llegada de Guadalupe Taddei Zavala se garantiza la democracia en México”, dijo el mandatario. “No la conozco, pero tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova)’, aseguró.

“Lo importante es que hay más conciencia, ya son ciudadanos de verdad y el motor del cambio es el pueblo no son los funcionarios. El pueblo ha venido avanzando en contra de todos los farsantes que se van, que en realidad son oligarcas. Se habla de democracia cuando en realidad dominan en muchas partes del mundo las minorías”, puntualizó.

Descartó que Taddei vaya a ser una operadora en favor del partido Morena, que él fundó y mediante el cual llegó a la presidencia de la República.

– ¿Operaría para Morena…?, se le cuestionó

“No, no, no se preocupen. El INE no se toca”, insistió.

Celebró que Taddei haya sido electa mediante el sorteo de la quinteta de la que formaba parte porque, dijo, es un método que se presta a que no haya acuerdos entre los partidos políticos.

“Celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo, porque había 20 candidatos, mujeres y hombres y quedaron cuatro y fue mediante insaculación”, afirmó López Obrador.

Dijo que confía en que Taddei, quien a partir de la próxima semana tomará el cargo de consejera presidenta del INE, se apegue a la Ley de Austeridad, promulgada por la presidencia de la República, y que establece que ningún funcionario tenga un salario mayor que el del titular del Ejecutivo.

López Obrador consideró que a Taddei la respalda su experiencia de 28 años como funcionaria electoral, en contraste con Lorenzo Córdova, consejero presidente saliente y que no contaba con trabajo previo en el INE cuando tomó el cargo.

