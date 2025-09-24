Halla Conagua más de 58 mil inconsistencias tras revisar 482 mil títulos de concesión

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la conferencia mañanera de este miércoles, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó un informe sobre títulos de concesión entre los cuales se han localizado varias inconsistencias.

De acuerdo a la información presentada frente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión, entre los cuales han localizado 58 mil 938 inconsistencias.

Algunas de las inconsistencias en las concesiones que más llamaron la atención son:

Cada permiso debe contar con coordenadas de su ubicación, en algunos casos han sido detectadas localizaciones que corresponden a las costas de Tailandia.

Se han localizado títulos de concesión, los cuales deben ser para un solo usuario, pero están registrados para el aprovechamiento de dos.

Uso de títulos agrícolas para zonas habitacionales o para la comercialización del líquido a través de pipas.

Aunado a lo anterior, el titular de Conagua expuso que este trabajo ha sido realizado en todo el país lo que ha permitido recuperar 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua para el Estado.

En más sobre el tema se señaló que el próximo lunes se enviarán al Congreso de la Unión iniciativas de reforma a la Ley Nacional de Aguas, pues tras el análisis, el común denominador son las concesiones con irregularidades y el robo del recurso.

En estas propuestas se establecerá que las concesiones de uso de agua no se podrán vender o transferir entre particulares sino que al no hacer uso de ellas se deben devolver al Estado para formar parte de las aguas nacionales.

También se plantea endurecer las penas para el robo de agua mediante pozos clandestinos e incrementar las multas hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Fuente: Excélsior