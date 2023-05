Hallan sin vida a adulta mayor desaparecida tras tomar vuelo de Cancún a CDMX

Comparte esta Noticia

PACHUCA.- María del Refugio Martínez Saucedo, una adulta mayor que fue reportada como desaparecida la tarde del sábado tras viajar en avión de Cancún a Ciudad de México y cuyo destino era la ciudad de Pachuca, fue hallada sin vida.

Se informó que al aterrizar en Ciudad de México, sus familiares le perdieron la pista, informaron autoridades procuradoras de justicia de Hidalgo.

Ayer domingo, familiares de la mujer de la tercera edad divulgaron en redes sociales la desaparición y solicitaron ayuda para su localización.

A través de una publicación en Facebook, el usuario Iván Hans Gaytán, quien se identificó como nieto de María, narró que el sábado 20 de mayo dejó a su abuela en el Aeropuerto Internacional de Cancún para su regresó a la Ciudad de México y después, su trasbordo a la capital hidalguense.

Para las 10 de la noche, María del Refugio, de 79 años de edad, se comunicó con sus familiares para informarles que ya había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero que no alcanzó el autobús que la llevaría con destino a Pachuca, así es que se trasladaría a la terminal de la Central de Autobuses del Norte, situada en el Eje Central Lázaro Cárdenas, para abordar otro camión.

Sin embargo, su nieto indicó que ese fue el último contacto con su abuela, ya que después de esto dejó de responder el celular. Por eso decidió publicar una fotografía de María del Refugio y la vestimenta que llevaba cuando abordó el avión.

“Su celular suena, pero no hay respuesta, los rastreadores de las aplicaciones no son 100 por ciento funcionales, por lo que aún no sabemos el paradero de mi abuela”, escribió el usuario Iván Hans Gaytán y agregó: “Si algún amigo de la ciudad me pudiera echar la mano y darme el consejo y forma de encontrarla se los agradecería muchísimo.”

Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que se activó la búsqueda de María del Refugio y que fue hallada en su casa, pero sin vida; también especificó que al momento de ser localizada no presentaba huellas de violencia y que su muerte fue natural.

Fuente: Diario de Yucatán