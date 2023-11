“Herbolaria” dañina expandiéndose maliciosamente desde México al mundo. Artri King, Ortiga más Ajo Rey y compañía

Comparte esta Noticia

Por Luis Del Carpio-Orantes

Departamento de Medicina Interna, Hospital General de Zona núm. 71, Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, Veracruz, México.

En México laboratorios ocultos y maliciosos han creado complementos o suplementos de supuesta herbolaria enfocada a pacientes con artritis, artrosis y otros padecimientos musculoesqueléticos, algunos de los productos más sobresalientes son Artri King, Artri Ajo King, Ortiga más Ajo Rey, Osteo sin max, Reumofan Plus, entre otros; sin embargo, se ha demostrado desde 2013 que muchos de estos productos, que dicho sea de paso no tienen un registro sanitario, no mencionan en su formulación la presencia de sustancias como dexametasona, diclofenaco, metocarbamol o fenilbutazona; recientemente se ha visto un incremento desproporcionado de casos de síndrome de Cushing iatrógeno por la ingesta de estos suplementos en forma indiscriminada y sin control médico, por fortuna la autoridad regulatoria en México (Cofepris) está tomando cartas en el asunto y el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz ha iniciado una campaña de divulgación científica contra dichos suplementos; sin embargo, estos laboratorios de dudosa procedencia han hecho uso de canales de venta y distribución como tiendas de autoservicio y venta en línea (Amazon, E-Bay, Walmart, Latin Foods Market, etc.) con objeto de expandirse a otras latitudes como China y Japón.1-4

Sin embargo, gracias a este intento fallido de distribución en Estados Unidos y hacia Asia, la FDA ha emitido alertas sanitarias contra estos productos y sus laboratorios propios han confirmado la presencia oculta de dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, con lo que se ha impedido la distribución al menos en las grandes cadenas de autoservicio a las que pretendía llegar el suplemento. De igual forma, se ha extendido el reporte a zonas de Centroamérica, zona andina y el Caribe e, incluso, hay un reporte en Ucrania que alerta sobre estos productos.5,6

A este respecto, en tierras europeas se ha identificado que, de igual manera, se han intentado expandir a través de canales de internet, como Etsy.com, que tiene en su página la distribución de estos productos sin un control sanitario hasta ahora (Artri King, Ortiga Ajo Rey, Mariguanol, etc.), siendo este punto en el cual queremos incidir y alertar a la comunidad médica global sobre estos suplementos o complementos aparentemente herbolarios, pero de dudosa procedencia y que ocultan información de su contenido, el cual puede llegar a ser perjudicial en los consumidores condicionando diversos cuadros, como síndrome de Cushing, diabetes mellitus, dermatosis diversas, trastornos psiquiátricos, entre otros. Esperamos que, así como se encendieron alertas de la FDA, puedan encenderse alertas de su contraparte europea, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y frenar la distribución de estos productos maliciosos y peligrosos para las poblaciones que padecen dolor crónico y son vulnerables.7,8

Por fortuna cada vez más se suman reportes de la peligrosidad de estos supuestos complementos o suplementos en la bibliografía médica global que alertan a los profesionales de la salud sobre ellos y los invitan a conocer sus efectos nocivos.9,10,11

