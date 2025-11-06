Identifica FGE al asesino de Carlos Manzo; tenía 17 años

Comparte esta Noticia

MORELIA.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró identificar al asesino del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, se trata de Víctor “N”, de 17 años y quien era originario del municipio de Paracho, según los datos que proporcionó la familia al reclamar su cuerpo, así lo informó esta mañana Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán.

A través de una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de la dependencia, el fiscal michoacano reveló que fue la tarde del pasado miércoles 5 de noviembre cuando familiares del autor material del crimen, en el que le fue arrebatada la vida al exalcalde, acudieron a las instalaciones de la FGE para hacer el reconocimiento del cuerpo, con lo que se supo su nombre y su procedencia.

De las declaraciones obtenidas por parte de la familia, se logró saber que el responsable de atentar contra el mandatario municipal se ausentó de su casa una semana antes de atacarlo en el Festival de Velas del 1 de noviembre, además de su adicción a las metanfetaminas, lo cual también arrojaron las pruebas toxicológicas forenses.

“Los dictámenes periciales practicados al cuerpo confirmaron la hipótesis de la autoría material. Así como sus adicciones a la metanfetaminas, información que fue ratificada por sus familiares”, señaló.

Finalmente, el funcionario michoacano afirmó que continúan las investigaciones para esclarecer el crimen donde murió el exedil, esto también para identificar a los autores intelectuales. En tanto, en Uruapan ya se desplegó un operativo de vigilancia, luego de que la esposa de Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García, lo remplazara en el cargo.

Fuente. El Sol de México