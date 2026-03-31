Inaugura Mara Lezama complejo multideportivo en Chetumal para fortalecer el tejido social y el deporte

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CHETUMAL.- En un esfuerzo estratégico por modernizar la infraestructura deportiva y consolidar estilos de vida saludables entre la población, la gobernadora Mara Lezama, en compañía de la presidenta municipal Yensunni Martínez, encabezó la inauguración de un nuevo espacio público multideportivo en la colonia Caribe de la capital del estado, obra ejecutada mediante inversión municipal.

Durante el acto protocolario, la mandataria estatal detalló que el complejo, situado sobre la avenida Nicolás Bravo, dispone de una cancha de fútbol 7 equipada con pasto sintético, porterías de alta resistencia, rampas de acceso universal y un moderno sistema de iluminación. Estas características técnicas garantizan que el recinto pueda ser aprovechado por la comunidad en horarios diurnos y nocturnos, dignificando el entorno urbano para el sano esparcimiento.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama enfatizó la importancia de acercar estas instalaciones a los núcleos familiares para alejar a las nuevas generaciones de conductas de riesgo. “Queremos que jueguen fútbol, que lleven una vida sana, que hagan deporte y que tengan una cancha cerca de casa”, expresó la titular del Ejecutivo, quien además adelantó una ambiciosa meta de construir al menos 50 canchas adicionales en toda la geografía estatal bajo un esquema de coordinación con el gobierno federal, con miras a la efervescencia deportiva que traerá el Mundial de Fútbol 2026.

Por su parte, la alcaldesa Yensunni Martínez señaló que la entrega de esta cancha de fútbol 7 forma parte de un programa integral orientado a recuperar los espacios públicos y fomentar la convivencia comunitaria en la capital. La edil agradeció el respaldo constante de la administración estatal para materializar proyectos que impactan de manera directa en el bienestar de las familias chetumaleñas, subrayando que la infraestructura de calidad es un derecho de la ciudadanía.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que este tipo de inversiones trascienden la obra física, pues funcionan como herramientas clave para la reconstrucción del tejido social al ofrecer alternativas de desarrollo integral para la niñez y la juventud.