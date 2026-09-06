Sedetur reconoce “bajón turístico” generalizado durante el verano en Quintana Roo

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COZUMEL.- Los esfuerzos de promoción desplegados en ferias nacionales e internacionales no lograron evitar la caída de la actividad turística que enfrentó Quintana Roo durante la temporada de verano, reconoció Xóchitl López Sansores, directora de Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur).

La funcionaria señaló que el denominado “bajón turístico” se presentó de manera generalizada en los destinos de la entidad y atribuyó parte del comportamiento a factores económicos internacionales, particularmente a la situación de Estados Unidos, principal mercado emisor de visitantes hacia Quintana Roo.

“Todo lo que ha pasado en el mundo nos ha afectado directamente, a pesar de que se han hecho demasiados esfuerzos, se ha participado en muchos tianguis, en muchas ferias. La labor que se ha hecho es muy importante”, declaró.

López Sansores reconoció además que acontecimientos de gran relevancia, como la Copa Mundial de Futbol, no generaron para la industria turística estatal la derrama económica que se esperaba.

Ante este escenario, Sedetur apuesta por eventos deportivos y la diversificación de la oferta para impulsar la actividad durante los próximos meses. Entre ellos se encuentra la siguiente edición del Ironman 70.3 de Cozumel, que, consideró, contribuirá a enfrentar la temporada baja.

Otra de las estrategias será fortalecer los Pueblos Mágicos de Quintana Roo bajo los cinco ejes establecidos en la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de los Pueblos Mágicos.

El primero corresponde a sostenibilidad, con acciones dirigidas al cuidado ambiental; el segundo, infraestructura, contempla mejorar espacios públicos y servicios básicos; mientras que profesionalización busca incrementar la capacitación de las personas dedicadas a la actividad turística.

Los otros dos componentes son promoción, encaminada a ampliar la difusión de los destinos para atraer visitantes, y comercialización de los productos y experiencias que ofrecen estas localidades.

En Cozumel, Sedetur trabaja además en el establecimiento de una ruta comunitaria alrededor de la zona arqueológica de la isla, mediante la cual se pretende integrar diferentes productos turísticos.

López Sansores señaló que esta propuesta busca generar una mayor derrama para las comunidades y ampliar las alternativas disponibles para los visitantes, como parte de la estrategia de diversificación turística de Cozumel.