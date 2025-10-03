Imponen GPS y límite de velocidad a gaseras

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Energía (Sener) presentó este viernes la Nueva Regulación de Seguridad para el transporte y distribución de gas LP, la cual entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, explicó que se trata de dos nuevas normatividades cuyo propósito es reforzar la seguridad en el manejo de combustibles, reducir riesgos a la población y proteger al medio ambiente. La medida surge tras la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente La Concordia, en Iztapalapa.

González Escobar detalló que todas las unidades tendrán un plazo de entre 4 y 6 meses para acreditar el cumplimiento de las disposiciones. En el caso de los vehículos con capacidad superior a 5 mil litros y antigüedad igual o mayor a 10 años, deberán cumplir en los próximos cuatro meses; mientras que el resto tendrá hasta seis meses.

Además, las empresas gaseras estarán obligadas a presentar ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) un dictamen de mantenimiento de cada unidad de transporte. También deberán acreditarse pruebas de seguridad y pasar inspecciones internas y externas para garantizar condiciones óptimas de operación.

La secretaria subrayó que con estas normas se da un paso hacia un esquema regulatorio más estricto, donde factores como la velocidad, las condiciones de manejo y el estado de los vehículos dejan de ser únicamente materia de tránsito para convertirse también en asuntos de seguridad industrial y operativa.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que ahora se tendrá una mayor supervisión sobre el transporte y distribución de gas LP, con medidas como monitoreo GPS, reguladores de velocidad e inspecciones más rigurosas.

“Antes no había inspección; ahora va a haber inspección. Antes era visual, nada más; ahora se tienen que hacer pruebas. Todos los vehículos que transporten gas LP tendrán que tener un gobernador de velocidad y no podrán exceder lo que marca la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, señaló.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca elevar los estándares de seguridad, reducir riesgos de accidentes y garantizar un transporte más confiable de gas LP hacia hogares, comercios y centros de almacenamiento.