Impulsan desde Quintana Roo debate nacional sobre tecnología y educación de las juventudes

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, clausuraron el Foro Regional Sur-Sureste “La vida frente a la pantalla, el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas”, celebrado en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

El objetivo fue generar un espacio de deliberación entre el sector público, la academia y organismos nacionales e internacionales, para posicionar en la agenda pública los impactos que tiene el uso de los dispositivos móviles, de las redes sociales y de la inteligencia artificial en la salud mental, el desarrollo humano y la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El Foro Regional Sur-Sureste, organizado conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), forma parte de una estrategia nacional de seis foros regionales orientados al análisis del impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje, la salud mental y el bienestar de las nuevas generaciones.

El encuentro contó con un aforo previsto de 700 personas, con participación del sector público, la academia y organismos nacionales e internacionales.

Participaron instituciones que forman parte del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, integrado por 47 instituciones de educación superior: 20 institutos tecnológicos, 24 universidades y 3 centros de investigación, con presencia en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Durante la jornada se abordó el impacto de los dispositivos móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial en la salud mental, el desarrollo humano y la calidad de vida de las juventudes.

Ante todos ellos la gobernadora Mara Lezama destacó la importancia del Foro, lo que significa la relación de la tecnología con las juventudes, que es parte esencial de sus vidas. “Me parece fundamental darnos cuenta de lo positivo y negativo que puede haber cuando estás frente a las pantallas” dijo.

“Tomen decisiones que les hagan bien y que a la postre, con los años, les hagan ser la mejor versión de sí mismos” expresó la Gobernadora.

Durante el evento, el secretario Mario Delgado informó que las propuestas debatidas hoy serán comunicadas en todas las comunidades educativas en sus diversos niveles, para que se pongan las restricciones y reglas de acuerdo al nivel educativo.

Hizo un reconocimiento público al trabajo que la gobernadora Mara Lezama ha hecho en Quintana Roo en cuatro años de gobierno a favor de la educación y de las y los maestros, como las más de 870 basificaciones y las gestiones para nuevos CBTIS,CESMAT, bachilleratos, becas, etc.

Estuvieron en el presídium la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la Rectora de la UQROO, Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, y la secretaría de Educación, Elda Xix Euán.