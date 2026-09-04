Pacientes del ISSSTE bloquean avenida Kabah por cambio de clínica para hemodiálisis

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CANCÚN.- Pacientes que requieren hemodiálisis bloquearon parcialmente este jueves la avenida Kabah, a la altura de la Ruta 4, para protestar por el cambio de la clínica donde reciben tratamiento y exigir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) información sobre la licitación del servicio subrogado.

Los derechohabientes denunciaron que acudieron a recibir su tratamiento habitual y fueron informados, sin previo aviso, que las sesiones serían trasladadas a la clínica San Pablo, ubicada en Playa del Carmen.

La decisión generó inconformidad entre pacientes procedentes de diferentes municipios de la zona norte de Quintana Roo, quienes señalaron que el traslado representa cambios en la atención de personas que dependen de manera permanente de este procedimiento médico.

Durante la protesta, exigieron al ISSSTE explicar los criterios médicos y administrativos mediante los cuales fue seleccionada la nueva clínica, así como las condiciones establecidas para garantizar la continuidad, seguridad e higiene del servicio.

Los manifestantes también expresaron preocupación por presuntos antecedentes relacionados con la atención en el establecimiento y mencionaron posibles casos de contaminación bacteriana.

Estos señalamientos fueron realizados por los propios pacientes durante la protesta y, hasta ese momento, no habían sido confirmados oficialmente por las autoridades sanitarias o el ISSSTE.

Además de cuestionar el cambio de proveedor, los derechohabientes reclamaron la falta de información previa sobre una modificación que afecta directamente la organización de sus tratamientos y sus traslados.

La manifestación derivó en un bloqueo parcial de la avenida Kabah y ocasionó afectaciones temporales a la circulación. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para agilizar el flujo vehicular en la zona.

Los pacientes adelantaron que este viernes acudirán a instalaciones del Gobierno del Estado para solicitar una respuesta formal y mantener su exigencia de que se garantice la continuidad de sus tratamientos.

También insistieron en que el ISSSTE debe transparentar el proceso mediante el cual se asignó el servicio subrogado y proporcionar información sobre las condiciones bajo las cuales recibirán hemodiálisis en la nueva clínica.