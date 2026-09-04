WTTC ubica a México como cuarta mayor economía turística del mundo

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CANCÚN.- México se colocó en 2025 como la cuarta mayor economía turística del mundo por contribución directa al Producto Interno Bruto (PIB) y ocupó la misma posición en gasto por viajes de ocio, de acuerdo con cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Gloria Guevara Manzo, presidenta del organismo, presentó este jueves los resultados y señaló que México solamente fue superado por Estados Unidos, China y Alemania en el ranking de contribución económica del turismo.

De acuerdo con los datos expuestos por Guevara Manzo, México registró una contribución de 149.4 mil millones de dólares al PIB, mientras que el gasto relacionado con viajes de ocio alcanzó 237.9 mil millones de dólares.

La presidenta del WTTC consideró que estos resultados colocan a México como la segunda mayor economía turística del continente americano y destacó la participación del Caribe mexicano en el desempeño nacional.

Guevara Manzo presentó las cifras después de participar en una mesa de trabajo con la gobernadora Mara Lezama y representantes empresariales del sector turístico.

Explicó que el WTTC agrupa a empresas privadas relacionadas con hoteles, cruceros, aeropuertos, destinos y otros segmentos de la industria, además de analizar el impacto económico de la actividad y promover buenas prácticas.

Las cifras presentadas indican que durante 2025 el turismo mexicano creció 1.8 por ciento, más del doble del avance de 0.8 por ciento registrado por el conjunto de la economía nacional.

La tendencia también se observó a escala internacional. El turismo mundial creció 4 por ciento durante el año pasado, frente al avance de 2.8 por ciento de la economía global.

Según el WTTC, la industria turística sostiene alrededor de 366 millones de empleos en el mundo, equivalentes a uno de cada nueve puestos de trabajo. En los últimos cinco años, además, uno de cada tres nuevos empleos creados estuvo relacionado con esta actividad.

Guevara Manzo advirtió que uno de los principales desafíos para los destinos continúa siendo la disponibilidad de asientos de avión, debido a los retrasos que enfrentan las aerolíneas para recibir nuevas aeronaves.

Explicó que algunas compañías realizaron pedidos y pagos desde la pandemia y han comenzado a recibir esos equipos, que son asignados principalmente a las rutas y destinos con mayor demanda.

Este escenario ha provocado un reacomodo de rutas aéreas a escala internacional, mientras paralelamente aumenta la oferta ferroviaria para viajeros, particularmente en Europa.