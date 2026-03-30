Partidos indiferentes a sus militancias; el dato invisible

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La última palabra

• Es tal la separación partidos-sociedad, que la mayoría de los partidos en México y Quintana Roo apenas tienen militancia para mantener el registro; número de afiliados es el dato invisible.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El número de afiliados de los partidos políticos es avalado cada tres años por el Instituto Nacional Electoral. Validado el padrón, se publica en los espacios oficiales.

La próxima fecha para ser publicada la lista oficial es en agosto de 2026, es decir, un año antes de las elecciones federales. De la lista de afiliados de cada partido casi no se habla; es como un dato oculto; todo se concentra en el número de votos y el número de afiliados se pierde de foco.

Para mantener su registro, todo partido político en México debe contar con un poco más de 300 mil afiliados.

Un partido político pierde su registro automáticamente cuando: a) no alcanza la votación del 3% en una elección, y b) cuando su número de militantes afiliados es menor al 0.26% del padrón, actualmente, unos 300 mil afiliados a nivel nacional.

Hasta 2023, último corte oficial, publicado un año antes de las elecciones federales de 2024, como marca la ley, los partidos políticos en México tenían este número de afiliados:

Morena 3.2 millones

PRI 1.4 millones

PVEM 592 mil

PT 457 mil

MC 384 mil

PAN 277 mil (el más bajo)

PRD 999 mil (y perdió su registro).

Morena falta que actualice su padrón; se espera alcanzará 11 millones, según han anunciado después de su campaña intensa de afiliación de 2025-2026.

El PRI se espera bajará aún más, de acuerdo con la crisis interna que enfrenta y no haber realizado campaña de afiliación en los últimos años.

El PVEM sí realizó campaña de afiliación y se espera que supere el millón de afiliados.

El partido Movimiento Ciudadano presentó en 2023 un padrón de 384 mil afiliados.

El PAN es el partido que opera más cerca del mínimo, con 277 mil militantes; recién realizó una campaña masiva de afiliación que tuvo poca respuesta. En Quintana Roo su umbral es de tres mil afiliados, igual, en el límite mínimo.

El PRD, con 999 mil militantes, perdió el registro en esas elecciones de 2024.

EN AGOSTO LA NUEVA LISTA

En agosto de este 2026, el INE publicará la lista oficial de afiliados de cada partido, base para las elecciones de 2027 y para referir toda la numeralia oficial del proceso.

Como vemos, la mayoría de los partidos solo se ocupan de mantener un número de afiliados para no perder su registro. El número de afiliados no ha sido tema; es un dato invisible; habla de la calidad del sistema de partidos que vivimos en México. Estos son los datos, usted tiene la última palabra.