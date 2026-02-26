Inaugura Mara Lezama el Centro DIF Pilares 234 en Cancún con inversión superior a 26.5 mdp

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario DIF Pilares 234 en la Supermanzana 234 de Cancún, el segundo en este municipio y el tercero en el estado, como parte del Modelo Integral Pilares alineado a la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2026.

Acompañada por la titular del Sistema DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, la Gobernadora destacó que este nuevo espacio busca fortalecer el bienestar de las familias, priorizando la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad bajo cuatro ejes: respeto a los derechos humanos, equidad de género, construcción de paz y sustentabilidad.

La Gobernadora recordó que el modelo Pilares fue diseñado por la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y ahora forma parte fundamental de la Estrategia de Construcción de Paz a nivel nacional.

Acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la titular del Ejecutivo dio a conocer que para la construcción del Centro DIF Pilares 234 se destinó una inversión superior a 22.5 millones de pesos en obra y 4 millones en equipamiento, además de una donación cercana a los 300 mil pesos en equipo de cómputo por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El inmueble cuenta con 13 espacios diseñados para atender las necesidades de la comunidad, entre ellos áreas de psicología, enfermería y nutrición; cocina y comedor comunitario gratuito; salón de pedagogía; talleres de panadería y repostería, corte y confección, cómputo y uñas; huerto, domo deportivo, lactario, ludoteca y salón de usos múltiples para actividades culturales.

También se habilitaron espacios administrativos para trabajo social, promoción comunitaria, asesoría jurídica y coordinación del centro. Este edificio funcionó anteriormente como centro de atención para personas mayores y población vulnerable, así como sede de la Representación del DIF Estatal, y ahora fue remodelado y rehabilitado para ampliar su capacidad de servicio.

En 2025, la ludoteca del lugar atendió a 48 niñas y niños; con las nuevas instalaciones se prevé beneficiar a más de 120 niñas, niños y adolescentes, además de mujeres y personas mayores, quienes recibirán atención en salud física y emocional, alimentación saludable y capacitación para aprender oficios que les permitan generar ingresos y fortalecer su economía familiar.

La Gobernadora subrayó que, bajo el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, este gobierno humanista con corazón feminista trabaja para cerrar brechas de desigualdad, fortalecer el tejido social y construir la paz con justicia social, garantizando que nadie se quede atrás.

La presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que el DIF Pilares 234 representa un entorno seguro y enriquecedor para que hijas e hijos de trabajadores, tengan donde estar bien cuidados y apoyados en su educación, reduciendo así, las brechas de desigualdad, promoviendo el acceso a la educación, fomentando la cultura y el arte, fortaleciendo el tejido social y garantizando una alimentación nutritiva y balanceada a través de su comedor comunitario gratuito.

Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta destacó que hoy se abre una puerta más a la esperanza, a las oportunidades y al bienestar de cientos de familias. “Este espacio representa el compromiso de cuidar mejor a nuestras niñas, niños y adolescentes, a los adultos mayores y empoderar a las mujeres”, citó.

En el mensaje que dirigió a las y los quintanarroenses, la directora nacional del DIF, María del Rocío García Pérez, destacó que este modelo Pilares se sostiene en 5 pilares de intervención: salud, educación, economía, deporte y cultura. “No son solo ejes programáticos, son oportunidades de vida, especialmente para nuestras niñas, niños y jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes encuentran aquí espacios seguros para aprender, para expresarse, para convivir y para proyectar un futuro distinto”, afirmó.

Agradeció la colaboración estrecha de los tres órdenes de gobierno para atender la violencia desde sus orígenes, que implica cuidar, escuchar y acompañar a nuestras juventudes y fortalecer comunidad, porque hacer comunidad es una de las herramientas más poderosas para construir la paz.

A su llegada y antes de cortar el listón inaugural, la gobernadora Mara Lezama saludó a las y los beneficiarios de este Centro Pilares 234. Asimismo, tras el protocolo, recorrieron las instalaciones y constaron que lo dicho es una realidad.

También estuvieron en este evento Mariana Perla Rojas, Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF Nacional; Uritzimar Jazmin San Martín López, directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Nacional; magistrada María Luisa del Carmen Alcérreca Manzanero, en representación del Tribunal Superior de Justicia; Abril Sabido Alcérreca, directora general del DIF Quintana Roo; José Rafael Lara Díaz, secretario de Obras Públicas.