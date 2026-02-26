Gobierno de Estefanía Mercado fortalece políticas sociales con inauguración del DIF Pilares 28 de Julio

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En un ambiente de celebración comunitaria, los tres órdenes de gobierno encabezados por la gobernadora Mara Lezama; la presidenta municipal, Estefanía Mercado, y la titular del DIF nacional, Rocío García, con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, inauguraron el “Centro DIF Pilares 28 de Julio”, un espacio que consolida la estrategia integral de prevención y bienestar social en colonias de atención prioritaria del municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal detalló que el “DIF Pilares 28 de Julio” puesto en operación este día, inicia atención con 64 personas y tiene como meta inmediata llegar a 100, con un alcance territorial de 18 colonias, cuenta con nueve aulas equipadas, talleres educativos y productivos, actividades culturales, deportivas y artísticas, así como servicios de atención psicológica, nutrición y salud. “Es un modelo integral que trabaja en educación, economía, cultura, deporte y salud”, precisó.

Durante el acto inaugural, la edil agradeció la presencia de Rocío García, a quien reconoció por el trabajo para transformar la política social en una herramienta de justicia, bajo el liderazgo de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, destacó el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama y de la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, al subrayar los avances históricos en bienestar social. “Más de 177 mil personas han salido de la pobreza, generando prosperidad compartida para todas y todos”, resaltó.

“Hoy no estamos inaugurando solamente un edificio, estamos consolidando una estrategia integral que impacta directamente en más de 15 mil 840 niñas, niños y adolescentes que viven en colonias de atención prioritaria”, puntualizó Estefanía Mercado.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama reconoció el liderazgo y la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno al poner en marcha este tipo de programas sociales en beneficio de las y los mexicanos.

“Hoy es un gran día. Quiero agradecerle a la primera mujer presidenta de este país, una mujer científica, preparada, humanista, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”, expresó la mandataria estatal, al subrayar que el proyecto Pilares nació como una política pública exitosa cuando la hoy presidenta encabezó el gobierno de la Ciudad de México y ahora se replica a nivel nacional.

“DIF Pilares significa cimientos, transformar vidas. Es un lugar donde niñas y niños pueden abrazar un futuro mejor”, afirmó.

La Gobernadora subrayó que los “Centros DIF Pilares” representan cimientos de transformación social, al generar espacios donde las infancias y juventudes pueden descubrir y desarrollar sus talentos, recibir acompañamiento integral y construir proyectos de vida alejados de la violencia, bajo una visión humanista y de justicia social.

Reconoció el respaldo del gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado, así como del personal del DIF y de todas las áreas involucradas. “Aquí van a encontrar amor, conocimiento, empatía y oportunidades. Pilares es el lugar donde se puede construir una vida con mayor felicidad”, concluyó.

En su mensaje, la directora general del DIF nacional, Rocío García, subrayó que el programa es resultado del trabajo coordinado entre la Federación, los estados y los municipios, y se consolida como una política pública nacional orientada a la reconstrucción del tejido social, la inclusión y la garantía de derechos, especialmente en comunidades con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, señaló que este primer “Centro Pilares” en Playa del Carmen, representa una nueva oportunidad real para las familias, en particular para madres y padres trabajadores que requieren espacios seguros y formativos para sus hijas e hijos, reiterando el compromiso del DIF con la niñez, la familia y el bienestar comunitario.

Con esta inauguración, Playa del Carmen reafirma su compromiso con una política social cercana a la gente, basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y enfocada en transformar vidas, fortalecer a las familias y construir paz desde la comunidad.