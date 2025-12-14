Inaugura Mara Lezama la nueva “Ruta Mar”, transporte gratuito hacia las playas de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad y al disfrute de los espacios públicos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, dieron el banderazo de inicio del programa municipal “Ruta Mar”, un nuevo servicio de transporte gratuito que permitirá a las y los cancunenses trasladarse de manera rápida y segura a las playas de la ciudad.

Durante el acto inaugural, Mara Lezama y Ana Paty Peralta, calificaron el arranque del programa como un día histórico para Cancún, al tratarse de una estrategia incluyente que acerca el mar a quienes enfrentan trayectos largos o cuentan con baja cobertura de transporte público.

A partir de este fin de semana, “Ruta Mar” operará todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 7 de la noche, beneficiando a más de 30 mil personas de distintos puntos de la ciudad.

La presidenta Municipal informó que en esta primera etapa, el programa inicia con dos rutas. La Ruta 1 parte de la zona norte, con salida en la base Torito, pasando por Multiplaza Villas, el ISSSTE y Rehoyada. La Ruta 2 sale de la zona oriente, desde Tres Reyes, con paradas en Paseos Kusamil y Bodega Aurrerá Tierra Maya. Ambas rutas llegan a la zona turística en aproximadamente 32 minutos, con paradas en las playas Las Perlas, Langosta, Tortugas y Plaza Forum.

Ana Paty precisó que el servicio se rige bajo el Reglamento del Buen Cancunense, que establece normas como no ingerir bebidas alcohólicas durante el trayecto, no llevar envases de vidrio a la playa, no tirar basura, cuidar las unidades y mantener una convivencia respetuosa entre las y los usuarios.

Con este programa, los gobiernos estatal y municipal reiteraron su compromiso de impulsar políticas públicas humanistas e incluyentes que promuevan el bienestar, la sana convivencia familiar y el acceso equitativo al disfrute del mar, bajo el lema “Playas para todas y todos”, como parte de la transformación de Cancún.