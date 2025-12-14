“Justicia territorial”: Sheinbaum devuelve tierras al Pueblo Ódami

Comparte esta Noticia

CHIHUAHUA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el sábado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la entrega y restitución de más de tres mil hectáreas de tierra en la Sierra Tarahumara al Pueblo Ódami, una comunidad indígena que durante generaciones ha reclamado el reconocimiento legal de su territorio ancestral.

Durante el acto oficial, celebrado en la comunidad de Santa Tulita, la mandataria firmó el decreto que formaliza la propiedad comunal tradicional de las tierras a favor del Pueblo Ódami de Malanoche. Sheinbaum calificó la restitución como un acto de “justicia territorial”, al señalar que se devuelve oficialmente lo que “siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido”.

La entrega de tierras forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una estrategia del Gobierno Federal orientada a revertir décadas de despojo y marginación de los pueblos indígenas en el norte del país. Este plan incluye restituciones previas a comunidades rarámuri, wixárika y otras del propio pueblo Ódami, con el objetivo de reconocer derechos históricos negados.

Sheinbaum recordó que estas acciones están alineadas con el Artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con derechos sobre sus territorios. “Hoy se hace justicia territorial”, afirmó, al destacar que se trata de convertir en hechos los derechos que durante años permanecieron solo en el papel.

Durante el evento, habitantes de la región expusieron necesidades urgentes como acceso a electricidad, caminos, escuelas y atención médica permanente. En respuesta, la presidenta anunció que se reforzarán programas de salud, seguridad y desarrollo, además de analizar mecanismos para garantizar servicios médicos estables en la zona.

Asimismo, informó que las familias beneficiadas por la restitución de tierras serán incorporadas al programa Sembrando Vida, con el propósito de fortalecer la producción agrícola y forestal en sus comunidades. También se anunció la ampliación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), el cual contará con un incremento presupuestal para 2026.