INE multa a partidos y coaliciones por gastos de campaña en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló los dictámenes consolidados derivados de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña de candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en Quintana Roo.

Como resultado, siete partidos políticos nacionales con presencia en la entidad, un partido local, dos coaliciones y un candidato independiente fueron sancionados por irregularidades en la comprobación de recursos utilizados durante sus campañas.

Entre los institutos políticos multados se encuentran el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como el partido local Más Apoyo Social.

También fueron sancionadas las coaliciones “Fuerza y Corazón por Quintana Roo” y “Haciendo Historia en Quintana Roo” —esta última integrada por Morena, PT y PVEM— además del candidato independiente Daniel Cruz Martínez.

En cuanto a los montos, el PAN acumuló sanciones por 48 mil 279.68 pesos; el PRI por 11 mil 434.82 pesos; el PRD, en proceso de liquidación, deberá cubrir 431 mil 410.03 pesos; mientras que el PT fue multado con 112 mil 590.34 pesos y el PVEM con 125 mil 285.61 pesos.

Por su parte, Movimiento Ciudadano deberá comprobar gastos por 1 millón 794 mil 044.92 pesos, en tanto que Morena fue sancionado con 294 mil 217.66 pesos.

En el ámbito local, Más Apoyo Social enfrenta multas por 451 mil 634.27 pesos. La coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo recibió una sanción de 349 mil 520.54 pesos, mientras que la coalición Haciendo Historia en Quintana Roo concentra la mayor multa, con 3 millones 650 mil 018.75 pesos. El candidato independiente Daniel Cruz Martínez deberá cubrir 651.42 pesos.

El INE precisó que los recursos obtenidos por estas sanciones serán destinados al organismo estatal encargado de promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Quintana Roo, conforme a lo establecido en la legislación electoral vigente.