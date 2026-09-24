Inflación en México acelera a 3.42% y jitomate sube casi 23% en una quincena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México volvió a acelerarse durante la primera mitad de septiembre, al ubicarse en 3.42 por ciento anual, después del 3.26 por ciento registrado en agosto, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Durante la primera quincena del mes, los precios aumentaron 0.33 por ciento respecto de los 15 días anteriores, con presiones importantes provenientes de productos agropecuarios y algunos alimentos de consumo frecuente.

El comportamiento del índice subyacente, utilizado para observar la trayectoria de los precios al excluir componentes particularmente volátiles, mostró un incremento quincenal de 0.17 por ciento. Dentro de este componente, las mercancías aumentaron 0.13 por ciento y los servicios avanzaron 0.21 por ciento.

La mayor presión se registró en el índice no subyacente, que tuvo un crecimiento de 0.88 por ciento durante la quincena.

En este grupo destacaron las frutas y verduras, cuyos precios aumentaron en conjunto 3.38 por ciento, mientras los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno registraron un incremento de 0.24 por ciento.

Entre los productos con mayores aumentos apareció el jitomate, cuyo precio se disparó 22.79 por ciento en apenas una quincena, convirtiéndose en uno de los productos con mayor incidencia sobre el comportamiento del INPC.

La cebolla también registró un encarecimiento considerable, de 8.61 por ciento, mientras el gas doméstico LP aumentó 1.97 por ciento y el pollo presentó un incremento de 1.53 por ciento.

El comportamiento de estos productos trasladó parte de la presión inflacionaria hacia alimentos e insumos de uso cotidiano en los hogares, particularmente por los incrementos registrados en verduras y proteínas.

No todos los componentes del índice tuvieron aumentos. Algunos productos y servicios registraron reducciones que contribuyeron a contener parcialmente el avance general de los precios durante la primera mitad de septiembre.

Los servicios profesionales disminuyeron 16.50 por ciento; la papa y otros tubérculos bajaron 6.69 por ciento; el aguacate retrocedió 4.02 por ciento y la naranja, 3.95 por ciento.

También se reportaron disminuciones de 2.91 por ciento en el tequila y de uno por ciento en los pañales.

Con el resultado de la primera quincena de septiembre, la inflación general anual se situó en 3.42 por ciento, confirmando una aceleración respecto del nivel registrado en agosto, mientras los productos agropecuarios estuvieron entre los principales factores que impulsaron los precios durante el periodo.