LEGO apuesta por México con inversión de 400 mdd y mil 300 empleos en Nuevo León

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo LEGO anunció una inversión superior a 400 millones de dólares para ampliar su complejo de manufactura en Nuevo León, proyecto que se desarrollará hasta 2029 y contempla la creación de alrededor de mil 300 nuevos empleos.

El anuncio fue realizado este jueves durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de la compañía, quien explicó que los recursos se destinarán principalmente a incrementar la capacidad de empaque y almacenamiento de la planta ubicada en Ciénega de Flores.

La expansión incorporará aproximadamente 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial, entre ellos un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad. De acuerdo con la compañía, las nuevas instalaciones permitirán incrementar en aproximadamente 35 por ciento la capacidad total de producción del complejo.

La inversión, equivalente a alrededor de 8 mil 600 millones de pesos según las cifras presentadas por el Gobierno federal, se ejercerá entre 2026 y 2029 y busca responder al crecimiento de la demanda de productos de la compañía en el continente americano.

LEGO comenzó a operar en Nuevo León en 2008 y desde entonces ha realizado diferentes ampliaciones de sus instalaciones. Actualmente, el complejo de Ciénega de Flores es la planta de manufactura más grande de la compañía en el mundo y abastece principalmente a los mercados del continente americano.

Sánchez Moya señaló que la decisión de continuar expandiendo las operaciones en México responde, entre otros factores, a la disponibilidad de personal especializado, la infraestructura logística y la capacidad manufacturera desarrollada en Nuevo León.

La nueva etapa generará alrededor de mil 300 puestos de trabajo adicionales. Desde la apertura de la planta, el complejo ha mantenido un proceso de expansión que ha convertido a Nuevo León en uno de los principales centros de producción de LEGO a escala internacional.

La empresa también informó que más del 90 por ciento de sus compras para la operación mexicana procede actualmente de proveedores locales y prevé incrementar aproximadamente 30 por ciento su base de proveedores conforme aumente su capacidad. Esto abrirá oportunidades adicionales para compañías mexicanas vinculadas con su cadena de suministro.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que México compitió con otros países para recibir esta inversión y consideró que el proyecto puede generar efectos adicionales sobre sectores relacionados con la fabricación de juguetes, entre ellos productores de polímeros, pigmentos, solventes, adhesivos y otros insumos industriales.

Durante la presentación, Ebrard destacó además los niveles de inversión extranjera directa registrados en México y señaló que existen otros proyectos de inversión anunciados que se encuentran en proceso de ejecución.

La ampliación de LEGO se suma así a las inversiones manufactureras anunciadas para el norte del país y permitirá incrementar las capacidades de producción, empaque, almacenamiento y distribución de una instalación que opera en Nuevo León desde hace 18 años.