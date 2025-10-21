Inicia Playa del Carmen la mayor regularización de tierras de su historia

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció la apertura histórica de las oficinas de la Dirección de Vivienda y Regularización, un espacio destinado a brindar certeza jurídica y vivienda digna a las familias que habitan en zonas irregulares de Playa del Carmen.

La munícipe destacó que esta acción permitirá iniciar un histórico proceso de regularización de viviendas en colonias como El Sauce, In House, Las Torres y San Judas Tadeo, beneficiando directamente a familias playenses.

En el marco de una visita al módulo de atención ubicado en el nuevo Palacio Municipal, informó que la propuesta para la creación formal de la Dirección de Vivienda y Regularización ya fue presentada al Cabildo y se encuentra en análisis en comisiones, con el objetivo de prevenir invasiones, evitar fraudes y garantizar la legalidad del patrimonio.

“Este módulo permite iniciar desde ahora la recepción de documentos para integrar expedientes de candidatas y candidatos a la regularización. Además, implementaremos brigadas en colonias para recabar actas de nacimiento y otros documentos esenciales que permitan formalizar la propiedad”, explicó Estefanía Mercado.

Durante su recorrido, saludó a familias interesadas en tener certeza sobre su patrimonio y reiteró que el compromiso de su administración es regularizar lo posible, proteger el medio ambiente y evitar conflictos legales por ocupaciones irregulares.

La presidenta municipal sentenció que no se promoverán desalojos, pero tampoco se permitirá la ocupación de nuevos predios. “El acuerdo con nuestra gente es claro: te ayudo a regularizarte, pero ayúdame a que no haya más invasiones”, enfatizó.

Además de la regularización, el Ayuntamiento brindará orientación a las familias jóvenes para acceder a viviendas nuevas a través de un programa gestionado en coordinación con el Infonavit, el Gobierno del Estado y la Federación.

Las viviendas tendrán un valor aproximado de 600 mil pesos, estarán equipadas y bien ubicadas, y se construirán en tres zonas actualmente en proceso de autorización. Tanto el Estado como el municipio absorberán los costos administrativos, garantizando viviendas de calidad a precios accesibles.

“Este programa es ideal para jóvenes que inician su vida laboral, porque les permitirá acceder a su primera vivienda de manera segura y legal”, destacó la presidenta Mercado.

Con esta estrategia, el gobierno municipal de Playa del Carmen reafirma su compromiso con la justicia social, la certeza jurídica y el desarrollo urbano sustentable, abriendo paso a una nueva etapa de bienestar y seguridad patrimonial para las familias playenses.